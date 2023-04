Action solidaire lance un appel à la générosité pour son bus scolaire

Une classe ambulante, pour aider les enfants des squats de Nouméa à faire leurs devoirs. C’est le projet porté par l’association Action solidaire, qui intervient auprès des plus démunis. Pour pouvoir le finaliser, elle lance un appel à la solidarité des Calédoniens.

Malia Noukouan (Alix Madec) •

Le projet ambitieux est né d’un constat. Les membres de l’association Action solidaire se sont rendus compte, lors la distribution de kits alimentaires dans les squats, que beaucoup d’enfants délaissaient leurs devoirs. C’est donc pour soutenir les parents et accompagner les enfants, que le président de la structure Marcel Toyon a décidé l’an dernier de se lancer : il souhaite développer une classe ambulante qui sillonnera les squats de Nouméa. “Le bus de la raison du coeur”, c’est son nom, se rendra à Nouville dans un premier temps.

Aide aux devoirs

“On a décidé de proposer le projet au budget participatif de la province Sud et on a été lauréats. Mais on attend encore pour lancer concrètement le projet”, explique le président de l’association. Trois millions de francs CFP, c’est le coup de pouce apporté par la province Sud. Mais il manque à l’association un million supplémentaire, pour acquérir et équiper cette classe ambulante.

“Ce bus sera équipé de panneaux solaires, de tablettes numériques et de sonos. Pour pouvoir faire des animations, des projets éducatifs et scolaires pour les enfants”, détaille Marcel Toyon. Des enseignants à la retraite, viendront aider les plus jeunes à faire leurs devoirs du soir.

Anciennes ou nouvelles pièces

Un appel à la solidarité des Calédoniens est donc lancé. Pour boucler le budget, l’association est preneuse de vos anciennes pièces mais aussi des nouvelles. “On a lancé un appel pour récolter toutes les anciennes pièces et billets. Si vous avez bon coeur, vous pouvez aussi nous donner les nouvelles pièces et de nouveaux billets. Tout est bienvenu. Ça permettra d’éviter le décrochage scolaire plus tard”, ajoute le président de la structure.

Les dons peuvent être déposés dans les différentes antennes d’Action solidaire. Contactez le 94.93.19, pour toute information.