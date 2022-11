Campagne de vaccination en Papouasie Nouvelle-Guinée : Aidocéan dépasse ses objectifs lors de sa mission humanitaire

Après deux mois en mer et en Papouasie Nouvelle-Guinée, Aidocéan est de retour de sa mission humanitaire et selon l'association, c'est un bilan positif.

Le tétanos, la tuberculose, ou encore la diphtérie sont des maladies toujours présentes en Papouasie Nouvelle-Guinée. L'équipe d'Aidocéan l'a constaté par elle-même. L'objectif était justement d'apporter des vaccins pour immuniser principalement les enfants.

Lors de leur mission humanitaire en Papouasie Nouvelle-Guinée, l'équipe d'Aidocéan a vacciné plus de 1000 enfants.

Nous devions faire à peu près 500 vaccins et on en aura fait plus de 4000. Une injection pour certaines, ça représente plusieurs vaccins, donc un total de 7500 vaccins faits, pour une population de 1050 enfants.