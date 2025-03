Aircalin : les scénarios de financement présentés au Congrès pour l’achat des deux nouveaux avions

L'annonce de cet achat avait suscité la polémique, en pleine crise calédonienne. Le financement des deux nouveaux avions attendus par Aircalin a été débattu au Congrès, ce mardi 18 mars. Une acquisition qui ne fait pas l'unanimité, surtout sur la forme. Or, la compagnie juge la commande indispensable pour développer son réseau long-courrier.

Se développer pour survivre. Le montant annoncé de la facture pour l’achat de deux nouveaux appareils a fait tousser : plus de quarante milliards de francs CFP. Mais selon la compagnie aérienne, l’investissement s'avère indispensable pour sortir de l’ornière.

Vers Paris via Bangkok

Aircalin aurait en effet perdu 50 % de sa clientèle en raison de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie, et recherche donc de nouveaux marchés. D’où la mise en service de la liaison avec Paris via Bangkok. Ouverte en décembre dernier, elle doit permettre de renouer avec le profit.

C’est cette ligne que les deux A350-900 commandés à l’avionneur européen Airbus doivent assurer à terme. Ces appareils très longs courrier seraient livrés en 2026, pour le premier, et 2028, pour le second. Ils doivent permettent d’embarquer 35 passagers de plus et d’économiser 15 à 20% de carburant par rapport aux actuels A330 Néo.

Financement encore à sécuriser

Reste que leur financement est loin d’être assuré. La compagnie a besoin d’emprunter entre 14 et 24 milliards de francs, selon les scénarios. Des options qui ont été développées ce mardi matin au Congrès, lors d'une séance plénière à huis clos. La présentation a été faite par les représentants d'Aircalin et de l'Adeanc, l'agence pour la desserte aérienne. Les syndicats de la compagnie ont également été auditionnés, ainsi que le syndicat des agences de voyage.

