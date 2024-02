Alerte sanitaire après le vol de bouteilles de whisky contenant des produits toxiques

Les quatre bouteilles dérobées à Nouméa renferment non pas de l’alcool mais des produits dangereux pour la santé. La police nationale invite à la plus grande vigilance.

Coralie Cochin •

C'est un communiqué de presse plutôt inhabituel qu'a envoyé ce mercredi la police natonale. Il signale le vol de quatre bouteilles de whisky dans la nuit de samedi à dimanche, à Nouméa, sans préciser le lieu exact. Jusque-là, rien de très conséquent.

Sauf que ces quatre contenants, pourtant étiquetés "Johnny Walker" pour trois d'entre eux et "JB" pour le quatrième, ne renferment pas d'alcool mais des "contenus hautement toxiques pouvant entraîner de graves dommages pour la santé en cas d'ingestion", alerte la police.



Appeler le 17 ou le 15 en cas de doute

L'une des bouteilles contient un durcisseur. Il s'agit d'un liquide transparent avec une odeur particulière. Une autre renferme de la résine de couleur marron claire et reconnaissable à sa forte odeur. Enfin, les deux autres bouteilles contiennent une solution inodore, à la couleur proche du whisky.

La police appelle donc à "la plus grande vigilance en cas de découverte de ces bouteilles, qui ne comporte aucun signe distinctif". Au moindre doute, la population est invitée à composer le 17. Et en cas d'ingérance de ces produits, à appeler le 15 au plus vite.