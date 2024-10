Alerte sanitaire : attention aux produits coiffants pour le lissage brésilien

Les autorités sanitaires ont alerté sur la présence d'acide glyoxylique, qui peut provoquer de l'insuffisance rénale, dans les produits utilisés pour le lissage brésilien des cheveux. En attendant d'y voir plus clair, leur usage est déconseillé. La Nouvelle-Calédonie relaie.

L'alerte lancée au niveau national voire européen est relayée par le gouvernement local. Il y a quelques jours, mise en garde de l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Elle exprime une inquiétude face à la présence d'acide glyoxylique dans les produits capillaires pour le "lissage brésilien". "Un ingrédient cosmétique potentiellement toxique" : quatre cas d’insuffisance rénale aiguë ont été relevés après utilisation de ces cosmétiques.

L'alerte sanitaire diffusée depuis quelques jours. • ©Anses

En attendant un retour d'expertise

Le dernier date d'octobre. Après traitement, toutes les personnes intoxiquées ont guéri. Dans ce contexte, une expertise est en cours pour évaluer à quel point les produits incriminés sont nocifs pour les reins. En attendant les résultats, l'Anses et la direction générale de la santé déconseillent d'y avoir recours. La Nouvelle-Calédonie renchérit via ses Affaires sanitaires et sociales.

Si vous présentez des symptômes inhabituels après utilisation de tels produits, allez vite consulter. Les signes d’insuffisance rénale apparaissent quelques heures après l’exposition à l’acide glyoxylique : douleurs au ventre ou dans le dos, nausées, vomissements. Il est aussi demandé aux professionnels de santé de déclarer tout effet indésirable qui pourrait être dû à ces produits.