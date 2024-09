Appel urgent aux donneurs de sang du groupe O

Vous êtes de groupe sanguin O négatif ou O positif ? Vous pouvez en particulier sauver des vies en allant au centre de dons de Nouvelle-Calédonie, situé à Nouméa. C’est le message passé par l’association qui sensibilise à ce geste primordial, face à un besoin jugé urgent.

Tous les groupes sanguins sont les bienvenus, évidemment. Mais en ce moment, il manque des poches en O négatif. La vérification des réserves effectuée chaque semaine a aussi révélé un besoin en O+. D’où un appel aux Calédoniens concernés, pour venir au plus vite donner leur sang au centre qui se trouve au centre-ville de Noumé.

>> Pour la prise de rendez-vous, c’est au 05 51 00 ou en ligne ici.

Il suffit d’avoir plus de dix-huit ans, de peser plus de cinquante kilos et d’être en forme, décrit en substance Gérard Joyault, qui dirige l’association calédonienne des donneurs de sang. Selon lui, il faudrait une cinquantaine de personnes pour chaque groupe.

>> Pour vérifier les contre-indications médicales, c’est là.

Afflux à la réouverture du centre

S’il n’a pas d’explication particulière à ces besoins, le président a observé une baisse du nombre de donneurs. Depuis quelques années, signale-t-il, il est régulièrement nécessaire de lancer un appel aux bonnes volontés. Mais ces quinze dernières semaines, le flux des bénévoles a fluctué en fonction de critères bien spécifiques. "Suite aux événements, le centre a été fermé. Quand il a été rouvert, les gens sont venus", salue Gérard Joyault, qui souligne l’arrivée de nombreux jeunes, notamment.

Des contraintes et des craintes

"Simplement, les hommes doivent attendre deux mois et les femmes, trois mois, avant de pouvoir donner, rappelle-t-il. Et tous les donneurs de sang qui sont au Sud du Mont-Dore, qui sont en Brousse, nous ont répondu : ‘Quand on vient à Nouméa, on fait ce qu’on a à faire et on repart aussitôt, parce qu’on veut être sûrs d’avoir une navette, on veut être sûrs de ne pas être bloqués sur la route.’, résume-t-il. Ces gens-là ne donnent plus, ça représente un nombre conséquent." Sans parler de donneurs qui ont quitté la Calédonie après les émeutes.

Avec la reprise relative de l'activité

Au plus fort de la crise, et quand le centre de dons était fermé, des réserves de sang ont été fournies par l’Hexagone et la Polynésie française. "Mais les besoins étaient moindres", estime le président de l’association, puisque le Médipôle et la clinique Kuindo-Magnin n’étaient pas ou peu accessibles et que "les gens ne sont pas allés se faire soigner". Et de conclure : "Maintenant, l’activité revient, on a besoin de donneurs, principalement O - et O +."

Le centre de dons du sang est situé à Nouméa au rez-de-chaussée de l’immeuble Pacific Arcade en face du parking de l’ancien CHT. Il est ouvert du lundi au jeudi, de 7h15 à 14 heures, et le vendredi, de 7h15 à midi.