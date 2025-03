Apta, GOD, SIA… Les sigles de l'école calédonienne pour les nuls

En cette première période scolaire 2025 en Nouvelle-Calédonie, les élèves et leur famille renouent avec le jargon du monde éducatif. Pour naviguer toute l'année entre les sigles, NC la 1ère s'est prêtée au jeu d'un échantillon de définitions.

Dans les Epenc, on trouve des GOD, des ALP, des classes Ulis et des Segpa, des labels ABMA et des SIA… Si vous ne comprenez pas cette phrase, normal, elle jongle avec quelques-uns des innombrables sigles présents dans le jargon de l’éducation. En ce début d'année scolaire, les élèves et leurs parents se retrouvent plongés, voire noyés, dedans. Éléments de traduction…

ABMA

“Aller bien pour mieux apprendre” (ABMA), c'est le nom d'une démarche mise en place par le vice-rectorat depuis plusieurs années. Celle d’aller vers un meilleur climat scolaire en rendant les établissements plus agréables à vivre, plus sécurisants et plus rassurants, pour les élèves comme pour les équipes. Fin 2024, une trentaine de collèges et lycées étaient soit labellisés ABMA, soit engagés dans la démarche.

Apta

La question vous a peut-être été posée : "Est-ce que votre enfant a un Apta ?" Ça veut dire "Accompagnement personnalisé pour les troubles des apprentissages". Ce dispositif de soutien pédagogique s'adresse aux élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables. Ils ont besoin d'aménagements et d'adaptations, qui peuvent prendre toutes sortes de formes.

On évoque aussi le PAI ("projet d'accueil individualisé", en réponse à un problème d'ordre médical). Le PPS ("projet personnalisé de scolarisation", pour les élèves en situation de handicap). Le PSI ("parcours scolaire d’inclusion"). Ou encore le PPRE ("plan personnalisé de réussite éducative") !

BEP

Il y a ceux qui ont passé un BEP, le bon vieux brevet d'études professionnelles. Et il y a les enfants qui présentent des BEP, des "Besoins éducatifs particuliers", liés à une situation spécifique qui affecte la relation à l'école et aux apprentissages. Ils peuvent être des élèves en situation de handicap, ou en grande difficulté scolaire, ou qui parlent une langue étrangère, qui s'avèrent intellectuellement précoces, ou qui présentent des troubles du langage, etc.

CHAM

Les "Classes à horaires aménagés en musique" (CHAM) existent à Nouméa, à l'école Amélie-Cosnier et au collège Georges-Baudoux. Leurs élèves bénéficient d'un enseignement artistique renforcé, en lien avec le Conservatoire.

Classe

Là, on ne parle pas de la section ou de la pièce. Ce sigle désigne la “Classe d’aide à la socialisation et à la scolarisation à dominante éducative”. À Nouméa, le dispositif permet d’accueillir dans des locaux situés à l’Anse-Vata des enfants qui présentent des troubles du comportement. Ils sont extraits de leur établissement pendant une durée maximale de huit semaines et encadrés par des enseignants spécialisés.

CLIS

À l'école primaire, la Classe pour l'inclusion scolaire reçoit des élèves en situation de handicap selon leurs besoins spécifiques, avec un effectif plus réduit que les autres classes. Il existe différents profils de CLIS (1, 2, 3 ou 4), selon le type de handicap auxquelles elles sont destinées. À cette rentrée 2025, les 41 écoles publiques de Nouméa en comptent dix. Les CLIS évoluent en Ulis, Unités localisées pour l’inclusion scolaire. 41 Ulis existent dans le secondaire, en collège ou en lycée pro.

CPGE

Peut-être votre enfant a-t-il passé le bac et vient-il d'entrer en CPGE ? C'est-à-dire une Classe préparatoire aux grandes écoles. De commerce, comme au lycée Dick-Ukeiwë. Scientifique, comme au lycée Jules-Garnier. Ou encore lettres et sciences humaines comme au lycée Lapérouse, de Nouméa.

Desed

C’est le Dispositif d’enseignement spécialisé pour enfants en difficulté. Un réseau du primaire qui réunit des psychologues scolaires et des enseignants spécialisés. Problèmes de concentration ou d’écoute, difficultés relationnelles ou de communication : il peut être activé à partir de la maternelle pour aider des enfants qui en ont besoin.

Dys

Même si l'on en parle de plus en plus au fil des ans, rappelons quelques définitions à travers ce qu'en dit l'association Dys.nc : on appelle "troubles dys" l’atteinte de certaines fonctions du cerveau qui affecte :

le langage oral (c'est la dysphasie),

la réalisation des gestes (dyspraxie),

la lecture (dyslexie),

le langage écrit (dysorthographie),

le rapport aux chiffres (dyscalculie).

Mais aussi la concentration, l’attention, l’impulsivité et la planification. Il est alors question de TDA/H, "trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité".

Epenc

Le terme désigne les "Établissements publics d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie". En l'occurrence les collèges et lycées, par rapport à leur statut spécifique, voté au Congrès en 2015. Cela s'inscrit dans le transfert de la compétence enseignement du second degré. Plus largement, la Calédonie recense plus de 300 établissements scolaires publics et privés (autour de 250 écoles, une cinquantaine de collèges et une vingtaine de lycées).

FSE

Quand les parents d'élèves cotisent aux FSE des collèges et lycées publics, ils financent les Foyers socio-éducatifs. Des associations qui organisent ou soutiennent différentes activités dans un but éducatif. Ça peut être aussi une MDL, ou "Maison des lycéens".

GOD

Le "Groupement d’observation dispersé" désigne une annexe de collège. Il en existe à Kouaoua ou à Mou, qui dépendent des collèges de Canala et de Wé. Dans le même esprit, on trouve des "ALP", Antennes de lycée professionnel, à La Foa, Koumac ou Poindimié. Des spécificités, qui ont été créées pour scolariser des enfants et des jeunes éloignés des établissements scolaires.

HPI

Ces trois lettres sont devenues courantes, et pas seulement parce qu'une série télévisée en a fait son titre. Les élèves "à Haut potentiel intellectuel", "surdoués", "précoces", s'avèrent capables de performances que la plupart de leurs camarades du même âge n'arrivent pas à accomplir. Avec un fonctionnement cognitif spécifique, certains font partie des élèves à besoins éducatifs particuliers. De plus en plus, on parle aussi d'enfants HPE, "à haut potentiel émotionnel", qui ressentent les émotions plus intensément.

Segpa

Une Section d’enseignement général et professionnel adapté existe dans différents collèges, avec un effectif réduit par classe et des enseignants spécialisés. Sur le principe, l’orientation vers l’une des quinze Segpa concerne des jeunes dont les difficultés scolaires sont très importantes et durent depuis longtemps.

SIA

Les Sections internationales australiennes (SIA) sont apparues à la rentrée 2016. Elles s’adressent à des élèves bilingues issus de familles anglophones, à des francophones qui ont séjourné en pays anglo-saxon ou à des élèves qui ont d’excellentes aptitudes en anglais. Elles existent dans les collèges Tuband et Dumbéa-sur-mer, après un test d’entrée passé en CM2, puis dans les lycées Lapérouse et Dick-Ukeiwë. On y prodigue un enseignement spécifique axé sur la langue et la littérature australienne.

Usep

Vos enfants participent à des activités, des rencontres ou des journées organisées par l’Usep et l’UNSS. L’Union sportive de l’enseignement du premier degré concerne les élèves du primaire. L’Union nationale du sport scolaire couvre le secondaire. Les deux fédérations font la promotion du sport scolaire et à travers lui, de l’éducation à la citoyenneté et à la santé.