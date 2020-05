Ascension : une messe célébrée en grande pompe à Nouméa

C’est toujours de la joie de se rassembler aussi nombreux comme ce matin et comme je le disais pendant la messe, c’est une joie qui n’oublie pas tous ceux qui dans le monde, n’ont pas cette chance de se retrouver. Si on a un déconfinement global ici, cela doit nous garder en lien avec tous ceux qui dans le monde entier et en Métropole n’ont pas cette joie.

- Amaury Cariot, aumonier militaire