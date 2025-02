Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie : alors que "la justice avance", l'hommage à Nicolas Molinari, "très jeune gendarme" tué pendant les émeutes

Près de neuf mois après la mort de Nicolas Molinari au Mont-Dore, le ministre des Outre-mer s'est rendu dans le Sud de la commune le temps d'un hommage au jeune gendarme mobile tué à La Coulée, au plus fort de la crise insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie.

Lumière sur la gendarmerie de Plum. La brigade qui couvre la partie Sud du Mont-Dore devait être au premier plan, ce samedi midi. Manuel Valls s’y trouvait pour honorer la mémoire de Nicolas Molinari, renfort de 22 ans mort en service commandé au plus fort de la crise insurrectionnelle.

De fait, un échange houleux avec des représentants des Loyalistes s'est invité dans la séquence (compte-rendu à lire ici). Mais auparavant, le ministre des Outre-mer, et ancien ministre de l'Intérieur, a salué "ce très jeune gendarme qui est tombé alors qu'il était dans une action de protection de ce territoire".

Le soir du 15 mai

Nicolas Molinari est mortellement blessé par un tir d'arme à feu à la tête, le mercredi 15 mai 2024 vers 20 heures, à hauteur du pont de La Coulée. Selon les éléments transmis par le parquet, le sous-officier est alors assis dans un véhicule de service, pendant une opération de maintien de l’ordre sur la route provinciale numéro 1. La RP1, comme de très nombreux axes du Grand Nouméa, se trouve entravée par les barrages d’opposants à l’élargissement du corps électoral pour les provinciales.

Quatre morts en un jour

A l'époque, voilà deux jours que l'agglomération est secouée par la violence et d'innombrables incendies volontaires. Plus tôt ce mercredi-là, trois personnes ont succombé à des tirs, de civils. Pris en charge par un médecin du camp militaire de Plum, évacué vers le Médipôle, Nicolas Molinari ne survit pas non plus à ses blessures.





Les gendarmes ont été exceptionnels, comme toutes les forces de l'ordre. Il faut leur rendre hommage parce que sans l'ordre républicain, il ne peut pas y avoir de paix et d'avenir. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, à Plum, le 22 février 2025

Gerbe de fleurs déposée par Manuel Valls sur la stèle dédiée à Nicolas Molinari, dans la brigade de Plum. • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère

"La justice avance"

Originaire de Velaux, petite commune des Bouches-du-Rhône proche d'Aix-en-Provence, le jeune homme appartenait au quatrième peloton porté de l’escadron de gendarmerie mobile basé à Melun, en île de France. À titre posthume, il a été promu au grade de maréchal des logis-chef. "Je voulais rendre hommage à ce gendarme, à ses camarades", a déclaré Manuel Valls après la cérémonie. "Je pense beaucoup à sa famille. Que chacun soit conscient que la justice aussi, fait son travail et avance."

Association de malfaiteurs

Concernant l'enquête, le procureur de la République, présent ce samedi, rappelle que "le parquet a ouvert une information judiciaire du chef de meurtre sur ce gendarme, tué d'une balle dans la tête le 15 mai en mission. Nous avons également retenu un autre chef d'infraction, annonce Yves Dupas, qui est l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime." Il le répète, "nous sommes déterminés à élucider cette affaire, une détermination sans faille avec la section de recherche de Nouméa. La procédure avance, j'aurai l'occasion de donner davantage de précisions dans quelques semaines."

Le procureur, le commandant de la gendarmerie en Calédonie et Manuel Valls, à Plum, le 22 février 2025. • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère

Huit mois sans circulation normale

Pendant les huit mois et demi qui ont suivi le drame, la RP1 a représenté un enjeu majeur pour les forces de l'ordre. Elles ont redoublé d'efforts pour la sécuriser, notamment dans la traversée de Saint-Louis. C'est seulement le 3 février que le tronçon a été rouvert à la circulation de jour comme de nuit. Le lendemain, une stèle était dédiée à Nicolas Molinari dans l’enceinte de la gendarmerie dont il dépendait pour cette mission, c'est-à-dire Plum. Un bloc rocheux du Sud et une plaque, inaugurés par plusieurs hauts gradés de la gendarmerie.







Quatorze victimes dont deux mobiles

Au bilan officiel des émeutes calédoniennes, il fait partie des quatorze victimes tuées par balle entre mai et septembre. Dont deux gendarmes mobiles : le jour après sa mort, c'est l'adjudant-chef Xavier Soula qui perdait la vie, cette fois suite à un tir qualifié d'accidentel. Ce père de famille breton, âgé de 46 ans, appartenait au groupement blindé de Versailles.

Le 24 mai, une cérémonie commune d’honneurs funèbres militaires a été dédiée aux deux hommes en Métropole, à Maisons-Alfort. Elle était présidée par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal.

En octobre, François-Noël Buffet, éphémère prédécesseur de Manuel Valls rue Oudinot, leur a rendu hommage à la caserne Meunier de Nouméa.