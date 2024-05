DIRECT. Violences en Nouvelle-Calédonie : le texte sur le dégel du corps électoral a été adopté à Paris

en direct

Encore une nuit d'affrontements et d'incendies à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Les blocages et pillages ont continué dans la nuit du 14 au 15 mai. De grandes enseignes du territoire ont pris feu. 130 personnes ont été interpellées. C'est le troisième jour de violences en Nouvelle-Calédonie. A Paris, l'Assemblée nationale a adopté le texte sur le dégel du corps électoral.

C'est une nouvelle nuit de violence et d'incendies qui s'est déroulée à Nouméa. Ce mercredi matin, une épaisse fumée recouvre Nouméa et le Grand Nouméa, de nombreux magasins ont brûlé. Les rues sont désertes et certaines routes barrées par des voitures incendiées. Suivez les informations en direct toute la journée, ici. 130 personnes interpellées pour cette deuxième nuit d'émeutes et une soixantaine de blessés parmi les forces de l'ordre

Les magasins sont pris d'assaut ce matin. De nombreuses stations-service sont fermées.

Le texte sur le dégel du corps électoral a été adopté à 351 voix pour et 153 contre.

