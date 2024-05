DIRECT. Émeutes en Nouvelle-Calédonie : troisième nuit d’affrontements, assignations à résidence, Tik Tok coupé sur le territoire

Dans un communiqué, le haut-commissaire de la République, Louis Le Franc a donné des précisions ce matin sur les mesures mises en œuvre. A commencer par des perquisitions administratives qui seront prises dans les prochaines heures. "Des moyens importants continuent à être mis en œuvre par l'État pour rétablir l'ordre et assurer la protection de la population. Ainsi, un pont aérien entre l'hexagone et le territoire va permettre d'acheminer rapidement des renforts de sécurité intérieure, de sécurité civile et militaires mais aussi du matériel permettant d'assurer la prise en compte des besoins essentiels de la population."

Il précise également que 64 gendarmes et policiers ont été blessés. "Près de 200 émeutiers ont été interpellés."