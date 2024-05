Violences en Nouvelle-Calédonie : Christian Tein, responsable de la CCAT, "appelle au calme"

Partager :

La mobilisation que la CCAT porte depuis plusieurs mois en Nouvelle-Calédonie, contre le dégel du corps électoral, a pris une tournure violente et dramatique. Après trois jours de violences et de tensions extrêmes dans Nouméa et le Grand Nouméa, après plusieurs morts, entretien avec son responsable Christian Tein.

Que dire, après la mort de cinq personnes (quatre au moment de cet entretien) ? C'est quoi, la Cellule de coordination des actions de terrain ? Est-ce Christian Tein qui dirige les jeunes manifestants devenus émeutiers ? Quelle est pour lui la portée politique de ce qu'il se passe ? Le responsable de la CCAT "assume", "condamne les débordements" et "présente ses sincères condoléances à toutes les familles endeuillées" tout en répétant que la CCAT "respecte la vie"… "On appelle au calme", dit-il, en évoquant également "un temps de deuil". Découvrez cet entretien réalisé par Thérèse Waïa.

