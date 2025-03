Maladie infantile : l'Agence sanitaire et sociale examine le cœur des enfants des trois provinces

Le rhumatisme articulaire aigu, ou RAA, est une maladie peu présente dans les pays développés. Pourtant, elle existe toujours en Calédonie et touche majoritairement les enfants. L'Agence sanitaire et sociale organise une campagne de dépistage, depuis début mars, au sein des écoles primaires de tout le pays.

C'est une maladie qui a disparu de plusieurs régions du monde mais pas de la Nouvelle-Calédonie. Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) s'avère toujours présent en Afrique ainsi que dans le Pacifique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le rhumatisme articulaire aigu est une inflammation des articulations du cœur, de la peau et du système nerveux. Elle "peut apparaître deux à trois semaines après une infection de la gorge ou de la peau due au streptocoque A", explique l'Agence sanitaire et sociale.

250 nouveaux cas par an

Le RAA peut survenir à tout âge, mais il apparaît le plus souvent entre cinq et quinze ans. En Calédonie, les jeunes de moins de vingt ans représentent trois quarts des 250 nouveaux cas recensés par an. Pour les détecter de façon précoce, l'Agence sanitaire et sociale se rend chaque année, depuis 2008, dans les écoles primaires du pays. L'an dernier, 4 800 enfants scolarisés en CM1 et en CLIS (classe d'inclusion scolaire) ont été examinés.

Ils seront plus nombreux cette année, entre 5 000 et 6 000, car une partie des élèves de CM1 n'ont pas pu être examinés l'an dernier, en raison des évènements de mai. La campagne de dépistage a été lancée le 3 mars en province Sud. Suivront les établissements du Nord entre mars et mai, puis ceux de la province des Îles.

Une maladie "sournoise"

L'objectif du gouvernement : détecter le RAA ainsi que la maladie grave qui peut en découler. "Ce que l'on recherche surtout, c'est la conséquence du rhumatisme articulaire aigu, qui s'appelle la cardiopathie rhumatismale chronique", explique Dr Dominique Choquet, cardiologue du programme RAA de l'ASSNC. Cette maladie atteint les valves du cœur. "Quelquefois, il y a des évènements bruyants comme une angine ou la crise de rhumatisme articulaire aigu qui fait très mal. Quand c'est le cas, on a de la chance presque, de pouvoir détecter la maladie."

Chaque année, environ 100 à 150 jeunes ont un début de cardiopathie rhumatismale chronique (CRC). Et cinquante vont devoir suivre un traitement préventif tous les mois, pendant dix ans. "Souvent, c'est bien plus sournois, déplore le cardiologue. [La CRC se manifeste] à bas bruit et peut entraîner des lésions du cœur qui évoluent tout doucement. Elles peuvent aboutir à des dégâts importants au point de nécessiter une chirurgie cardiaque."

Dépistage rapide et gratuit

À l'école, les soignants effectuent une échographie cardiaque afin de repérer "les anomalies valvulaires qui peuvent être suspectes". Cet examen indolore dure de deux à trois minutes. Chaque année, environ 400 enfants requièrent un examen approfondi.

Pour aller plus loin, l'entretien avec Nathalie, responsable du programme RAA à l'Agence sanitaire et sociale