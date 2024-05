Violences : les parents des étudiants scolarisés en Nouvelle-Calédonie sont très inquiets

Plus de vingt mille wallisiens et futuniens vivent en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, de nombreux étudiants. Depuis le début des violences sur le Caillou ce lundi 13 mai, les parents sont très inquiets pour la sécurité de leurs enfants.

WF la 1ère •

Les violences en Nouvelle-Calédonie sont au coeur des discussions à Wallis et Futuna. Les évènements de ces derniers jours sont suivis de près, et les familles guettent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux.

Tous les wallisiens et futuniens ont de la famille en Nouvelle-Calédonie, plus de vingt mille wallisiens et futuniens vivent sur le Caillou, notamment des centaines de jeunes y poursuivent leurs études, dans les lycées, à l'université, et à l'institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie.

Depuis le début des violences, c'est l'inquiétude sur le fenua, surtout les parents pour la sécurité de leurs enfants.

Un parent a d'ailleurs déjà envoyé un courrier au préfet pour la sécurité des e

Monsieur le Préfet ainsi que les responsables de ce territoire, Il est nullement utile de vous faire un état de la situation chaotique qui règne en Nouvelle Calédonie. Le climat d'insécurité, de violences et de peur évolue de manière exponentielle, j'espère juste qu'il n'y aura pas de morts. Je vous supplie de prendre vos responsabilités, de faire en sorte que nos enfants soient en urgence protégés et qu'il ne manque de rien. Et si la situation perdure, je demande le rapatriement de nos enfants qui n'ont rien à voir avec tout cela. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ma demande qui je pense est partagée par tous les parents ayant un enfant en Nouvelle-Calédonie. MANUOHALALO Safoka, un père inquiet pour la vie de son enfant MANUOHALALO Safoka,

Safoka Manuahalalo • ©WF la 1ère

Dans l'incertitude, chaque journée est vécue comme un calvaire. Les parents appellent sans cesse pour s'assurer que leurs enfants vont bien. Notre équipe à Futuna est partie à la rencontre de parents d'élèves.

Les parents des étudiants en Nouvelle-Calédonie sont inquiets • ©WF la 1ère

Ce jeudi, les parents des étudiants en Nouvelle-Calédonie aussi bien à Wallis qu'à Futuna se sont réunis pour tenter de trouver des solutions pour la sécurité de leurs enfants.

Réunion des parents d'élèves de Futuna • ©Malia Fatima Pagatele

Les parents de Wallis ont demandé à rencontrer le secrétaire général.