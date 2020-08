L’ASEE en assemblée générale

Aujourd’hui et demain, l’Alliance scolaire de l’église évangélique, l'ASEE, tient son assemblée générale. Le personnel des établissements se retrouve dans les murs de la vieille école de Do Néva à Houailou pour dresser bilan et perspectives.

Assurer l'avenir

Rigueur

L’objectif est qu’en 2022 cette organisation soit mise en place dans tous les établissements scolaires.

- Isabelle Le Moal, directrice de l'ASEE

500 millions de dettes

Nous essayons de fonctionner au quotidien avec le même niveau de subventions tout en épongeant les dettes.

AG ASEE Houaïlou

Il y a de l’enjeu pour l’ASEE. Elle tient depuis ce matin saassemblée générale dans un contexte tendu. Placée en redressement judiciaire depuis fin 2018 , elle profite de ce rendez-vous annuel pour faire le point sur l’année écoulée et pour travailler sur les objectifs à venir.Les travaux menés en ateliers permettent à chaque établissement de travailler sur un fonctionnement commun et de l’adapter au contexte financier. L’ambition est bien d’assurer la pérennité de l’alliance scolaire.Travailler avec beaucoup plus de rigueur, c’est la ligne de conduite que s’est fixée l’ASEE depuis plus d’un an et demi. Les trois ateliers ont pour but de travailler autrement. Isabelle Le Moal, directrice de l'alliance, précise que « tous ces ateliers définis depuis l’année dernière, nous permettent de mettre en place des organisations complètement différentes et d’adapter les méthodes de travail au redressement judiciaire afin d’assurer la pérennité de l’alliance scolaire. »En début d’assemblée générale, la directrice a présenté le bilan moral et financier de l’ASEE. Elle précise que les dettes ne sont pas complètement épongées. « Nous avons encore presquede dettes. Nous essayons d’assainir une comptabilité qui avait été tenue comme il pouvait à ce moment-là ».L’Assemblée générale se poursuit ce mardi dans la vieille école de Do Néva, à Houaïlou.Le reportage de Marguerite Poigoune :