L'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie honore ses anciens

Pour fêter les 124 ans de l'arrivée du premier convoi d'engagés javanais, l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie organisait ce dimanche, au Mont-Dore, un repas pour les anciens au foyer de Robinson.

Se rassembler autour d'un repas

Le respect des anciens

À l’occasion des 124 ans de la présence indonésienne sur le territoire, les jeunes sont sensibilisés au devoir de mémoire à travers une journée de partage dédiée aux anciens. « C’est grâce à eux que nous, la nouvelle génération, sommes ici sur le Caillou » confie la jeune Léa Paiman.De 1896 à 1949, près desont venus travailler en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs milliers d’entre eux sont repartis dans leur pays à la fin de leur contrat, d’autres ont fait souche sur le territoire où ils perpétuent leur tradition et notamment leur tradition culinaire.« Après le 16 février, date qui commémore traditionnellement l’arrivée des premiers javanais en Nouvelle-Calédonie, on se doit avant de débuter une année, d’honorer nos anciens, c’est pour cela qu’on commence toujours par ce repas traditionnel à la mémoire et en l’honneur de nos anciens » confie Thierry Timan, le président de l'association indonésienne.Dans l'assemblée présente ce dimanche, se trouvait le doyen,, âgé de 93 ans. Ses parents ont quitté l’île de Java pour travailler en Nouvelle-Calédonie, au début des années 1900. Ils ont été engagés dans la commune de Voh pour exploiter le nickel. « C’était un peu dur dur parce que les parents sont engagés, on n'a rien, on mange les rations de nos parents alors on vit qu’avec ça » lâche l'homme, dans un témoignage poignant.Aujourd’hui, la communauté indonésienne représenteen Nouvelle-Calédonie.