Aucune alerte tsunami en cours, les sirènes se sont déclenchées accidentellement

La DSCGR communique sur le déclenchement des sirènes tsunami survenu ce vendredi 5 avril à 11h15. Un problème technique est à l'origine de cette alerte, aucune action de la population n'est requise.

"La population est appelée à ne pas suivre les consignes et procédures appliquées en cas d'alerte tsunami avérée" : la DSCGR confirme dans un communiqué que toutes les sirènes du territoire se sont déclenchées ce vendredi matin à 11h15. C'est un problème technique qui est à l'origine de cette alerte généralisée.

"Le service des systèmes d'information et de communication de la sécurité civile investigue sur les causes de cet incident, et les travaux à mener pour éviter de nouveaux déclenchements."