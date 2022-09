Audit de la décolonisation, union loyaliste, avenir institutionnel : Nicolas Metzdorf, député de la seconde circonscription, invité de la matinale

A la veille de son départ en Métropole, le député de la seconde circonscription est revenu sur l’unité affichée du camp non indépendantiste lors du renouvellement du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l’audit de la décolonisation organisé par l’Etat et les visites ministérielles à venir. Nicolas Metzdorf était l’invité de la matinale le vendredi 2 septembre.

"Pour les indépendantistes, c’est un bilan de décolonisation, mais c’est avant tout un bilan de l’Accord de Nouméa et du fonctionnement de nos institutions", résume Nicolas Metzdorf pour évoquer l’audit qui sera organisé par l’Etat dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel. Souhaité depuis plusieurs années par le FLNKS, cet audit doit permettre de dresser un état des lieux sur les avancées de la Nouvelle-Calédonie en matière de décolonisation.

Pour cela, un groupe de travail, réunissant les différentes sensibilités politiques du Congrès, doit acter ce vendredi le cahier des charges. "C’est un travail important qu’il faut mener car nous devons tirer les conclusions de ce qui n’a pas fonctionné pour éviter de refaire les mêmes erreurs", ajoute-t-il. Cinq critères seront ainsi examinés au Congrès : l'immigration ou encore l'accompagnement vers l'indépendance. "Pour les loyalistes, cela signifie l’ouverture du corps électoral dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. En revanche, l'accompagnement vers l'indépendance ne nous concerne pas", stipule le député de la seconde circonscription.

"Une véritable unité" des non indépendantistes dans le cadre de l'avenir institutionnel

La candidature unique de Gil Brial n’aura pas suffi au camp non indépendantiste pour remporter le siège de président du Congrès. Mais pour les élus du groupe Les Loyalistes, ceux de l'Avenir en confiance et de Calédonie ensemble, l’objectif était de se montrer unis. "Nous sommes déterminés à faire passer nos messages à tous les étages des institutions. Désormais, les non-indépendantistes font bloc contre la majorité indépendantiste - Eveil océanien". Véritable unité ou alliance de circonstance ? Pour Nicolas Metzdorf, "c’est une véritable unité dans le cadre de l’avenir institutionnel car si le dialogue va reprendre, ça ne veut pas dire que des concessions seront faites". Taclant au passage l'Avenir en confiance qui, la semaine dernière, a adopté le budget supplémentaire 2022 avec les Indépendantistes et l’Eveil océanien., "La position de l’Avenir en confiance de Thierry Santa et de Virginie Ruffenach n’est pas une alliance mais une soumission, car même quand on vous tape dessus, comme c’est le cas, vous dites que vous êtes d’accord".

Plusieurs visites ministérielles sont annoncées dans les semaines et les mois à venir. A commencer par celle du ministre délégué en charge des Outre-mer, Jean-François Carenco, dans une dizaine de jours, puis du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, avant la fin de l’année, pour relancer les discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. "Un vrai regain d’intérêt pour la Nouvelle-Calédonie grâce aux parlementaire et à Sonia Backès qui, à Paris, font beaucoup de lobbying auprès de l’Etat", conclut Nicolas Metzdorf.

