Australie : pas de Charles III sur les billets de banque

C'est une décision qui pourrait faire des vagues au sein du Commonwealth. Il n'y aura plus de portrait de souverain britannique sur les billets de banque australiens. A la place de l’image de Charles III, il y aura un motif aborigène sur le billet de 5 dollars. Mais l'effigie du roi figurera sur les pièces.

Bruno Sat (Sophie Boltz) •

Voilà un nouveau coup symbolique pour la couronne britannique. Un seul billet de banque australien affichait encore l'effigie d’Elizabeth II : celui de 5 dollars. Mais l’image de la reine décédée ne sera pas remplacée par le portrait de son fils Charles III. A la place, le billet présentera à l’avenir un motif qui honorera la culture et l'histoire des premiers Australiens : les Aborigènes.

Le gouvernement satisfait

Jim Chalmers, le ministre australien du Trésor, ne cache pas sa satisfaction : "cette décision prise indépendamment par la Reserve Bank, en consultation avec le gouvernement, est donc l'occasion de trouver un bon équilibre. Le monarque sera toujours présent sur les pièces, mais le billet de 5 dollars en dira plus sur notre histoire, notre patrimoine et notre pays, et je considère cela comme une bonne chose."

De fait, la décision correspond aux opinions plutôt républicaines du gouvernement travailliste et de groupes aborigènes dénonçant la colonisation.

Avoir l’assentiment du public

L’idée ne devrait pas rencontrer beaucoup d’opposition dans la population, au contraire, comme l’illustrent ces propos de passants, recueillis dans les rues de Melbourne. "C'est une très bonne idée pour faire le lien avec l'histoire de l'Australie, plutôt qu'avec l'histoire blanche de l'Australie", juge par exemple une jeune femme. Et une autre de renchérir : "vous devez posséder votre propre pays et ne pas écouter la monarchie parce que nous sommes en 2023 et que c'est un peu ridicule."

Une troisième interrogée reste cependant attachée aux portraits royaux, en particulier à celui d’Elizabeth II. "La reine est incroyable et donc nous devrions la garder en souvenir affectueux d'elle, estime-t-elle. Peut-être que le roi peut aller sur un autre billet, mais gardons la reine."

Une modification à long terme

De toutes façons, le nouveau design des billets prendra du temps. Il fera l'objet d'une longue concertation avec les milieux aborigènes. L’émission de nouvelles coupures n’est attendu que dans plusieurs années.

Mais à plus court terme, la décision australienne pourrait donner des idées à d’autres pays du Commonwealth.