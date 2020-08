L’autoconsommation énergétique collective : une nouvelle voie d'économie ?

Produire sa propre électricité grâce aux installations photovoltaïques : la tendance se développe peu à peu en Nouvelle-Calédonie. Si l’on voit surtout ces panneaux sur des maisons individuelles, ils prennent désormais leurs quartiers sur le toit d’habitats collectifs.

Promesses tenues

Depuis que j’ai changé mon contrat et que je peux profiter du système de panneaux photovoltaïques, je suis descendu à une facture de 3 000 à 4 000 francs.

- Yann Dunas, résident.

Sécurité ?

Economies supplémentaires

Innovation

C’est à Dumbéa, au sommet de la résidence familiale Tonghoué, que la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (Sic) a lancé le projet. La Sic et Enercal ont co-financé, pour un total de 8 millions de francs, 160 m2 de panneaux photovoltaïques pour une puissance globale de 29 kilowatts crête (kWc). Cette première installation solaire sur une résidence neuve a été mise en service en mars dernier.Le but affiché était bien de produire une électricité entièrement consommée sur place. Quatre mois après la livraison des premiers kWc, le projet pilote semble tenir ses promesses. Les 26 résidents qui bénéficient de cette expérimentation ne cachent pas leur satisfaction à l’image de Yann Dunas. « Avant j’étais avec une facture mensuelle qui avoisinait les 6 000 à 7 000 francs. »Pas de doute, les économies sont au rendez-vous. En revanche, les résidents ont fait part de leurs interrogations sur le plan de la sécurité : le poids des panneaux peut-il faire courir un risque aux habitations ? Une inquiétude exprimée lors d’un atelier de sensibilisation aux économies d’énergie organisé par la Sic.L'atelier a permis d'aborder de nombreuses questions pour améliorer encore les pratiques et les réflexes. Comment optimiser sa production solaire ? Pourquoi vaut-il mieux programmer sa machine à laver en pleine journée plutôt que le soir ? Autant de sujets qui visent à aider les habitants à faire des économies supplémentaires.« C’est un système innovant, précise Jean-Gabriel Faget, directeur général d’Enercal. Il dispose de compteurs communicants qui transmettent toutes les 10 minutes l’information de la consommation des clients et l’information de la production photovoltaïque pour réaliser le calcul de la diminution de facture pour les clients au plus juste de leur consommation réelle. »Une première installation qui pourrait en amener d’autres. La Sic, premier bailleur social du territoire, envisage d’étendre le dispositif à d’autres résidences.