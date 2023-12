Avenir de la Nouvelle-Calédonie : les réactions politiques suite aux annonces de l'Etat sur le dégel du corps électoral et le report des élections provinciales

Le gouvernement français a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, qu'il présentera deux projets de loi au Parlement sur le dégel du corps électoral et sur le report des provinciales, en Nouvelle-Calédonie. Indépendantistes et non-indépendantistes ont réagi.

Rédactions de NC la 1ère •

Dans un communiqué envoyé dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre, l'État a apporté des précisions sur les deux projets de loi qu'il va présenter aux parlementaires l'année prochaine.

Le gouvernement français s'aligne sur la décision du conseil d'Etat du 7 décembre, rendu public le 26 décembre.

Les élus réunis en Congrès (Assemblée nationale et Sénat) à Versailles devront d'abord s'exprimer "au premier semestre de l’année 2024" sur un projet de loi constitutionnelle réformant le corps électoral calédonien, gelé depuis les accords de Nouméa de 1998. Le texte élargira le corps électoral pour les prochaines élections provinciales à tous les citoyens nés ou domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans.

Dans les trois mois, l'exécutif soumettra également un deuxième projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat pour acter le report des prochaines élections provinciales, initialement prévues en mai 2024.

Réactions indépendantistes et non-indépendantistes

Suite à ces annonces, Sonia Backès, la représentante des Loyalistes s'est dite "satisfaite" auprès de NC la 1ère : " c'est une très bonne nouvelle que l'Etat ait tenu parole en transmettant avant le 31 décembre ce projet de loi constitutionnelle dans le circuit. Concrètement, la Nouvelle-Calédonie va passer d'un statut transitoire à un statut définitif dans la Constitution française. Le corps électoral sera bien dégelé. Évidemment, 10 ans, c'est encore trop important, mais l'Etat nous avait informés de sa position de trouver un équilibre entre les indépendantistes et non-indépendantistes. Je crois que le plus important pour les Calédoniens c'est que l'Etat tienne parole, que la Nouvelle-Calédonie passe dans un statut définitif de la Constitution et qu’enfin le corps électoral soit dégelé."

Du côté de l'Union Calédonienne, le président, Daniel Goa, interrogé par NC la 1ère, trouve que "l'Etat impose encore son calendrier" : "On refait la même histoire, on fait deux pas en avant, un en arrière. Aujourd’hui, il veut remettre le destin du pays aux mains des gens qui arrivent ici, repartent et n'ont aucune attache. Donc ça, ça m'étonnerait que ça marche avec nous ! C'est le calendrier de l'Etat, il n'a pas arrêté de nous imposer son calendrier, ce n'est pas le nôtre. Au mois de mai, ce sont les élections provinciales, un point c'est tout."