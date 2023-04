Avenir institutionnel : l’Eveil océanien a été reçu par Gérald Darmanin

A l’approche de la séquence politique programmée à Paris la semaine prochaine, une délégation de l’Éveil océanien s'est entretenue, cette nuit heure de Calédonie, avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Elle a présenté sa vision du chemin vers l'avenir.

Esther Abitbol et Mourad Bouretima, avec Françoise Tromeur •

"Une rencontre très productive." Réaction de Milakulo Tukumuli, président de l'Eveil océanien, dans la nuit de vendredi à samedi, depuis Paris, tandis qu'une délégation de son parti sortait d'un entretien avec Gérald Darmanin. Alors que des discussions sur l'avenir institutionnel sont prévues la semaine prochaine avec indépendantistes et non-indépendantistes, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a en effet invité le mouvement qui se veut au-delà des blocs traditionnels.

L'occasion, pour l'EO, de défendre une nouvelle fois sa vision d'une troisième voie. D'un consensus entre la pleine souveraineté et le statut actuel dans lequel la France exerce les compétences régaliennes. D’un futur Etat calédonien, à définir, qui partagerait des souverainetés avec la France.

"Ce qui est important, c'est la méthodologie"

"Le ministre nous a écouté avec beaucoup d'attention, on a eu cette impression d'avoir été entendu", a déclaré Milakulo Tukumuli au micro d'Esther Abitbol et Mourad Bouretima, pour NC la 1ère. "On lui a dit qu'on était de son côté pour réussir à construire ce consensus calédonien. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas uniquement la date, l'échéance, mais la méthodologie. On a beaucoup évoqué la méthode."