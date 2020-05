La banque alimentaire fait appel aux restaurateurs pour les associations caritatives

Deux associations : Gayulaz et la RAPSA ont profité d'un lot de pizzas, ce mercredi, grâce à la banque alimentaire qui sert de relais auprès des fournisseurs de denrées : restaurateurs mais aussi producteurs ou commerces. Dans nos quartiers, l'émission solidaire, y était.

Karine Boppdupont •

ce n'est pas ce que tu donnes c'est l'amour avec lequel tu donnes.

qu'il sache qu'ils ne sont pas seuls qu'il y a des gens qui leur tendent la main, qu'ils ne sont pas perdus.

Troisième action des restaurants solidaires de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, cette fois-ci avec une pizzeria. Christophe, le patron, a offert des pizzas géantes à l'associationet à laPhilippe Jiane, le président de Gayulaz a prévu de les apporter aux SDF situés à la baie de l'Orphelinat, la Vallée des Colons ou au Centre ville. Philippe précise qu'il en profite pour partager un temps de paroles avec ces hommes et femmes en errance et démunis.Questionné sur son engagement il cite une phrase de mère Térésa :Betty Levanque, présidente de la Banque alimentaire relève que ces actions sont l'occasion de passer un message aux jeunes dans le besoin :





Betty reprend sa voiture et rejoint la Vallée du Tir pour offrir un lot de pizzas à Ludovic Fels, directeur de la Rapsa.

L’association Réinsertion des Anciens Prisonniers dans une Société Accueillante (Rapsa) propose un espace d'accueil et de sociabilisation, d’insertion sociale et professionnelle aux détenus bénéficiant d’un aménagement de peine. Reconnue Centre d’hébergement et de réinsertion sociale par arrêté provincial en 2013, ses missions se sont élargies au fil du temps, dans l’accompagnement des publics vulnérables.

Notre partenariat avec la BANC nous permet d'alléger notre budget alimentaire assure Ludovic Fels qui est conséquent.

En effet la rapsa qui est un centre pour hommes majeurs accueille soixante pensionnaires.