Brevet 2022 : des résultats "très satisfaisants" dans la droite ligne des années précédentes

Les résultats du Diplôme National du Brevet édition 2022 sont tombés ce mardi après-midi. A retenir, un taux de réussite dans la moyenne des années précédentes.

Charlotte Mestre •

86% de réussite pour les élèves de 3ème en 2022. C'était 87,3% en 2021 et 86,7% en 2020. Un taux qui reste très satisfaisant pour le vice-recteur Erik Roser, l'année 2021 ayant été chamboulée par l'épidémie de Covid. "En 2021 nous avions eu une session où les élèves avaient été évalués essentiellement sur le contrôle continu en raison du confinement de fin d'année. On est donc sur des résultats quasi-identiques avec ceux de l'année 2020 qui reste la session de référence".

Dans le détail, ils étaient 3 778 élèves à présenter le Diplôme National du Brevet (DNB) cette année : 3 255 en séries générales, 523 en séries professionnelles. 86,9% des premiers ont eu leur diplôme et 80,7% des seconds. Au total, 2 234 élèves ont obtenu une mention. Pour Erik Roser, "cela montre qu'il y a de nombreux élèves qui se sont investis dans leur parcours scolaire et ont un très bon niveau".

Enfin, comme souvent, les filles font mieux que les garçons : 89,5% de réussite contre 82,4%.

Comme chaque année, les résultats ont été affichés devant les collèges et sont disponibles en ligne ici. On le rappelle, il n'y a pas de session de rattrapage pour le DNB. La publication de ces résultats signe donc la fin de l'année scolaire 2022 et le début de vacances bien méritées