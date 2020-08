« C’est un jardin extraordinaire… »

Un nouvel aménagement ludique a été inauguré à la crèche de la Maison du petit enfant, gérée par la Croix-Rouge à Nouméa. Un jardin sensoriel, composé de plusieurs éléments poétiques, pour faire rêver les tout-petits et développer leur imaginaire.



Martine Nollet ( avec S.C.) •

Un enfant qui joue, un enfant qui est heureux, il grandit mieux. On est trop sérieux dans la vie.

Violaine Maheu

Un univers calédonien

Interview de Violaine Maheu

Des petites voitures arc-en-ciel, des noix de coco rigolotes ou de simples bouchons colorés. Voilà, tout un monde coloré et en relief à découvrir. Depuis quelques jours, un nouvel équipement, réalisé avec des objets de récupération, a été mis en place à la crèche de la Croix-Rouge en plein centre-ville de Nouméa. La structure accueille plus d’une centaine d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans, dont une dizaine en situation de handicap. Ce jardin sensoriel, qui stimule les cinq sens, doit permettre de développer leur socialisation et les accompagner dans l’autonomie.Accompagnée de Zay, artiste, de Denis Bertrand, dessinateur, et de Julie Rodriguez, coordinatrice du projet, Violaine Maheu, artiste et intervenante socioculturelle, a particulièrement travaillé sur l’imagination. Une volonté qui a été un facteur déterminant pour la réalisation de cet univers acidulé et propice aux rêves.Un outil de découverte pensé et conçu pour répondre aux besoins de stimulation des enfants en situation de handicap qui peuvent déambuler dans ce jardin magique, tout est prévu. Ce nouveau terrain de jeu est en effet un support à l’ouverture sur l’extérieur. Les artistes avaient aussi pour objectif de créer un univers calédonien, avec des matières naturelles.