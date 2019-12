Le calendrier scolaire change en 2020

Le gouvernement vient de trancher. Pour les trois prochaines années, on revient au rythme sept semaines de cours, deux semaines de vacances.

Deux semaines de vacances en avril

Les dates du calendrier scolaire 2020

Rentrée scolaire des enseignants : vendredi 14 février 2020

Rentrée scolaire des élèves : lundi 17 février 2020

Vacances 1ere période : samedi 4 avril au dimanche 19 avril 2020 (auparavant du 4 au 13 avril)

Vacances 2e période : samedi 6 juin au dimanche 21 juin 2020

Vacances 3e période : samedi 8 août au dimanche 23 août 2020

Vacances 4e période : samedi 10 octobre au dimanche 25 octobre 2020

Début des vacances d’été : samedi 19 décembre 2020 (auparavant le 12 décembre).

Une décision à l’unanimité

Il s’agit selon le gouvernement de mieux prendre en compte les rythmes « chronobiologique et scolaire des élèves, afin d’instaurer un climat serein propice aux apprentissages ».Ainsi, si le nombre de semaines travaillées reste le même avec 36 semaines sur l’année, on retrouve dès l’an prochain le deux semaines de vacances au mois d’avril.Le nouveau calendrier s’appliquera pour les écoles primaires, collèges et lycées publics comme privés.Cette proposition a été adoptée à l’unanimité lors du dernier conseil consultatif de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie qui s’est tenu le 20 novembre dernier, et dont les membres ont réaffirmé le souhait de lancer dès 2020 une étude sur les rythmes scolaires.​​​​​​​