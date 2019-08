Caritas Oceania veut organiser la solidarité dans le Pacifique

« Travailler ensemble »

© Alix Madec

Prendre en compte le réchauffement climatique

Caritas Oceania itw Lemenant Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

« Aimer son prochain », c’est la signification du mot Caritas, dont l’organisation éponyme est à l’origine d’un forum océanien sur le territoire. Une réunion annuelle autour d’ateliers et de rencontres, afin d’améliorer la prise en charge des populations dans le besoin.Papouasie Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Fidji, Samoa ou encore Tonga, la rencontre a été l’occasion de s’organiser autour d’un plan pour 2023.« L’une des choses les plus importantes de ce forum, c’est l’opportunité pour tous ses membres de se rencontrer, afin de renforcer notre réseau et de construire une solidarité pour travailler ensemble. Pour pouvoir apporter une aide et une œuvre complémentaire quant au travail que l’on souhaite développer en faveur des personnes dans le besoin, les marginalisés, les plus pauvres ou encore les personnes les plus vulnérables » indique Puletini Tuala, directeur de Caritas Samoa et coordinateur de Caritas Océanie.Sur le territoire, l’antenne Caritas offre une véritable complémentarité à la Croix Rouge. Et apporte des aides sur le long terme : vivres, matelas, graines, boutures ou encore reconstruction de salles de classe. Cette semaine, les membres de l’association ont planché sur une feuille de route en lien avec les urgences dans la région.« Nous travaillons sur un projet de visioconférence régulière, pour aller plus loin. Il y a une forte demande, on a des compétences qu’eux n’ont pas, donc çà va être vraiment un échange avec la prise en compte des populations de chaque endroit » explique Jean-Yves Lemenant, président du secours catholique de Nouvelle-Calédonie. « On travaille également sur des très très gros projets. On est très inquiet par rapport au réchauffement climatique, à la montée des eaux, donc on essaie aussi de bâtir des actions solidaires sur ces sujets et au moins de la réflexion parce que pour le moment, notamment en Nouvelle-Calédonie, on est un petit peu inconscients de ce qui est en train de se tramer actuellement. »Une semaine productive qui se poursuit avec la rencontre des populations locales, les membres des antennes de Caritas d’Océanie se rendront à la tribu de Touaourou, afin d’échanger autour des besoins de chacun.