Ce qui change au 1er février : augmentation du SMG et du SMAG et baisse du prix de l'essence

En ce premier jour du mois, les personnes qui touchent le SMG ou le SMAG verront leur salaire évoluer à la hausse. Du côté de la pompe à essence, les prix baissent. Deux bonnes nouvelles pour les consommateurs de Nouvelle-Calédonie.

Noémie Dutertre •

Ce mois de février démarre avec une nouvelle augmentation du salaire minimum ce 1er février : le SMG passe à 164 162 francs et le SMAG à 139 540 francs. Des hausses mécaniques liées à l’évolution de l’indice des prix.

"Augmentations automatiques" des petits salaires

C’est la cinquième fois en moins d’un an que le salaire minimum est réévalué (après mai, juin, juillet et octobre dernier). Ce sont des "augmentations automatiques" explique Olivier Fagnot, le directeur de l’ISEE.

En un an, les salaires minimum ont augmenté d’un peu moins de 5%. Et ce devrait être, a priori, le cas également pour ce que l'on appelle les échelons tassés. Autrement dit, les revenus qui depuis l’augmentation du SMG, se retrouvent au même niveau que le salaire minimum. " L'intérêt des accords de branche c'est de réévaluer les salaires qui sont collés au SMG car il a augmenté automatiquement au cours 2022", explique Cédric Faivre, délégué général du MEDEF. Ce sont des accords consécutifs aux négociations intersyndicales de décembre dernier. D’ici quelques mois, syndicats et patronat ouvriront cette fois une nouvelle phase de discussions. Il s’agira de trouver un compromis pour augmenter non plus les échelons tassés, mais tous les salaires de Nouvelle-Calédonie. D’après Cédric Faivre, un accord de principe a été trouvé avec les syndicats :

Baisse du prix de l'essence

Ce mercredi, l’essence baisse de 10 francs : elle passe de 172,9 francs à 162,10 francs le litre. Le gasoil baisse de 15 francs. Il passe de 175,5 francs à 160,3 francs le litre. Avec cette nouvelle baisse de 10 francs, le litre d’essence n’avait pas été aussi bas sur le caillou depuis mars 2022. Un mois qui avait marqué le début d’une longue tendance à la hausse, les prix à la pompe atteignant leur pic en août dernier avec près de 195 francs.

La baisse est tout aussi spectaculaire pour le gazole, avec 15 francs de moins en février. Ce carburant, d’ordinaire moins cher que l’essence, restait bloqué ces derniers mois dans une fourchette entre 175 et 190 francs. Son prix n’avait pas été aussi bas depuis avril dernier.

Pourtant, les tarifs des carburants restent encore bien supérieurs à ceux de 2021. En moyenne cette année-là, le litre d’essence coûtait 137 francs, c’était 115 francs pour celui de gazole.

A titre comparatif, dans l'hexagone, le litre d’essence comme celui de gazole coûtent actuellement aux environs de 240 francs.