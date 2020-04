Ces étudiants restés confinés à l'université

Si les étudiants calédoniens sont rentrés chez eux dès le début du confinement, la plupart des étudiants étrangers sont restés sur le campus. Depuis un mois, ils s’organisent comme ils peuvent pour étudier, faire leurs courses, préparer les repas. L'UNC reprendra les cours classiques le 4 mai.

Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry, avec F.T. •

Dès que le confinement a été annoncé, on a incité nos résidents locataires à regagner leur famille, les contacts, les référents. C'est plus facile de passer cette période bien entouré. Mais on a quand même en résidence près d'une centaine de jeunes qui sont restés.

- Victor Lethezer, directeur de la Maison de l’étudiant

Le restau U a fermé

On ne mange pas des trucs chauds. Parfois, on mange des légumes comme ça. Sinon, on fait le thé et on boit du thé, du café. Ou on donne des sous à des amis qui vont en ville, ce sont eux qui font nos courses.

- Marie-Christine Nbekrow, étudiante en troisième année de SVT

Budgets serrés et cours à distance

La plupart d'entre nous ont eu du mal par rapport aux explications, aux consignes des exercices ou aux notions du cours. Par rapport aux cours, on veut que le confinement, ça finisse le plus tôt possible.

- Pierre Lakon, étudiant en deuxième année d’éco-gestion

Reprise des cours physiques le 4 mai

Période préparatoire du 20 au 27 avril

Accès restreint dans l'intervalle

Adaptations ?

Aide sociale exceptionnelle

Des légumes frais pour améliorer l’ordinaire, c'est un don qu'ont reçu les étudiants étrangers logés à la résidence universitaire du Bord de Mer. Un geste bienvenu. Depuis un mois, ils sont dix-huit à vivre confinés ici, et plusieurs dizaines sur le campus principal, faute d’avoir pu rejoindre leurs familles.Parmi eux, Marie-Christine, originaire de Mallicolo, au Vanuatu. La jeune femme dispose d'une chambre individuelle. En revanche, pas de kitchenette. Les étudiants préparent les repas dans la cuisine commune, beaucoup plus fréquentée depuis la fermeture du restaurant universitaire.Ce genre d'achats entame les budgets très serrés des étudiants boursiers. Pierre n’a que 50 000 francs par mois pour vivre, logement compris. Il est donc habitué à se serrer la ceinture… Moins, à étudier par écran interposé.Et au moment de diffuser le sujet au JT de ce soir, la nouvelle tant attendue par les étudiants comme Pierre est arrivée : l'université de la Nouvelle-Calédonie annonce la reprise des cours «en présentiel» à partir du lundi 4 mai, sur le campus de Nouville comme sur celui de Baco, à Koné. Avant cette date, les enseignements sont maintenus à distance.«Afin de garantir dans les meilleures conditions possibles la reprise des activités de l’université, une période de sauvegarde d’une semaine est organisée à compter du lundi 20 avril», précise l'UNC, «afin de permettre la remise en service des campus (nettoyage du site, désinfection des bureaux et des salles d’enseignement, adaptation des espaces aux mesures de distanciation sociale, etc.) et des services proposés aux usagers et personnels (restauration, BU, etc.).»Cette période va durer une semaine, jusqu'au 27 avril. Dans l'intervalle, la plupart des personnels administratifs resteront en télétravail ou en autorisation exceptionnelle d'absence. Le campus ne sera accessible qu'au président, aux vice-présidents, aux membres de la cellule de veille et de crise, aux personnels de la Depil (direction de l'Equipement, de la prévention, de l'immobilier et logistique) et à certains salariés de la DNSI (direction du Numérique et des systèmes d'information).Une réunion aura lieu le 24 avril pour préciser les éventuelles adaptations des formations, lorsqu'elles sont nécessaires, qu’il s’agisse du calendrier, des programmes d'enseignement, des évaluations ou encore des stages.Un dispositif exceptionnel d'aide sociale sera proposé aux étudiantes et étudiants, signale encore l'UNC, pour tenir compte des conséquences de la crise dans leur vie quotidienne.