"Claque ton SMS " : les Petits pansements du coeur veulent atteindre leur objectif avant le 21 mai

Comme chaque année, l’association les Petits pansements du coeur a lancé sa campagne de SMS pour récolter de l’argent qui servira à réaliser les rêves des enfants malades. Avec une nouveauté cette année, un tour de Calédonie en mobylette pour la bonne cause.

Coralie Cochin et Caroline Moureaux •

Ils ont besoin de vous ! Les Petits pansements du cœur appellent les Calédoniens à se mobiliser via l’opération "Claque ton SMS". En envoyant le mot "DON" par au 3677, la somme de 233 francs sera reversée à l’association pour chaque SMS reçu.

Le compte à rebours tourne. Il ne reste plus que jusqu’au 21 mai pour atteindre les 12 000 SMS et réaliser les rêves de ces petits enfants malades. Au 8 mai, il manquait encore 4 700 SMS pour boucler la cagnotte.

Réaliser des rêves d’enfants

" L’objectif est de rassembler le maximum de SMS qui à la fin de la campagne seront transformés en argent. Grâce à nos partenaires, nous reverserons l’intégralité de la somme et avec cet argent, nous allons réaliser les rêves des enfants qui ont des maladies chroniques et qui sont suivis par le service de pédiatrie" explique Béatrice Monnier, psychologue au service pédiatrie du Médipôle et présidente de l’association.

Parmi les rêves réalisés par l’association depuis 10 ans, un séjour en famille à l’îlot Maître, un saut en parachute, un tour en voiture de rallye ou en hélicoptère, un VTT, un séjour à Disneyland Paris…

Deux souhaits sont déjà en attente pour la campagne de cette année, une Playstation 5 et un ordinateur portable, des rêves avoués par les enfants.

Pouvoir s’évader de la maladie

Le but de l'opération est de pouvoir apporter un peu de douceur et de joie dans le quotidien de ces jeunes malades et compléter le soin par un soutien moral.

" Ce qu’on souhaite, c’est vraiment les encourager, leur apporter un peu de courage, leur permettre de continuer à rêver. Parce que quand on est malade, on a tendance à se centrer sur sa maladie alors que finalement, la maladie c’est une chose, mais ils ont aussi besoin de s’évader de temps en temps et donc les rêves servent à ça" souligne Béatrice Monnier.

L’argent restant sert aussi à organiser des activités au service pédiatrie du Médipôle. "Dernièrement, on avait sept intervenants, des maquilleuses, un coiffeur, une art-thérapeute, des ateliers créatifs, des dames qui venaient montrer aux mamans comment masser les bébés… Et ça nous sert aussi à organiser des sorties pour les enfants".



Les Mobs du coeur

Et pour booster la générosité des Calédoniens en ce dixième anniversaire, deux bénévoles de l’association enfourcheront leurs mobylettes (vintage) pour faire un tour de Calédonie, du 15 au 21 mai. Ils seront accompagnés de quatre autres bénévoles pour l’assistance.

" On part le 15 mai, la dernière semaine de la campagne SMS et l’objectif est d’aller à la rencontre des gens pour qu’on puisse faire des SMS ensemble et éventuellement se photographier et qu’on puisse envoyer cette photo sur notre page Facebook. On va s’arrêter à La Foa, à Bourail, à Koné où on va rencontrer un collège, à Koumac, à Pouébo rencontrer la mairie, on va dormir à Hienghène, on s’arrêtera ensuite à Poindimié pour rencontrer également la mairie et on va dormir à Houaïlou. Ensuite à la Ouenghi et après on descendra sur Yaté en s’arrêtant à Boulari".

Rendez-vous est pris, n’oubliez pas, si vous les croisez sur la route de leur tour, ils sont là, et vous aussi, pour rendre le sourire aux enfants qui en ont le plus besoin.