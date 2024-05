Commémoration du 8-Mai : “Cette leçon est pour toutes les jeunesses et toutes les époques”

La Victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie a été commémorée en Nouvelle-Calédonie, en ce 8-Mai, voire dès la veille. Des cérémonies officielles ont associé mémoire et jeunesse à Païta, Dumbéa, Farino, Nouméa, le Mont-Dore, Boulouparis, La Foa, Moindou, Bourail, Koné ou encore Koumac.

Il rappelle la Victoire de 1945. Celle des Alliés sur l'Allemagne nazie, en 1945. Le jour férié du 8-Mai célèbre ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, il y a soixante-dix-neuf ans. Il a été marqué ce mercredi matin dans plusieurs communes calédoniennes.

Un ancien ministre à Nouméa

À Nouméa, c'était la traditionnelle cérémonie au monument aux morts, sur la place Bir-Hakeim. Elle s'est faite en présence de Hervé Mariton, qui aura été ministre de l'Outre-mer durant quelques semaines, en 2007. Au rang des personnalités, civiles et militaires, on comptait le haut-commissaire Louis Le Franc, le général Yann Latil commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, le président du Congrès Roch Wamytan, la maire de Nouméa Sonia Lagarde, les représentants du gouvernement et de la province Sud, le patron des gendarmes…

Et la relève. Ce sont le collège de Magenta et le lycée Petro-Attiti qui ont fourni les jeunes lecteurs chargés de prononcer les mots d'alors, ceux du général de Lattre de Tassigny et du général de Gaulle.

Les images de Christian Favennec

Classe défense de Koumac

Une mission accomplie par d'autres jeunes ici et là. Comme Elsy Bealo, élève de troisième, en classe défense au collège de Koumac. Elle a participé à la cérémonie organisée ce mercredi matin dans le village du Grand Nord.

Ça fait du bien de rendre hommage aux combattants qui sont tombés au champ d'honneur. Elsy Bealo, collégienne de Koumac

Volontaires à Koné

Pièce maîtresse de l'événement, à Koumac comme à Koné : le service militaire adapté. Le RSMA et ses jeunes volontaires océaniens s'engagent pour le 8-Mai. "Ce ne sont pas que des gestes professionnels", indique le colonel Michel Stachowski, chef de corps du régiment. "Ce sont aussi des actions de formation qui participent à la reprise de confiance. Le fait de comprendre l'Histoire, ce qui s'est passé, ce que les anciens ont pu faire, participe à la prise de conscience complète de ce que peut devenir un futur citoyen."

Le commissaire délégué de la République en province Nord résume. "Cette leçon est pour toutes les jeunesses et pour toutes les époques, dit Frédéric Bouteille. On a besoin de se rappeler ce qui s'est passé pour que, plus jamais ça."

Le reportage de Nathan Poaouteta à Koné et koumac

Des cérémonies du 8-Mai ont aussi été organisées au Mont-Dore, à Boulouparis, Farino, La Foa, Moindou, Bourail. C'était même dès mardi à Païta et Dumbéa.