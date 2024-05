8-Mai et Ascension : comment ce pont inhabituel est-il marqué en Calédonie ?

Partager :

Cette année, les jours fériés qui correspondent à la Victoire de 1945 et à la fête religieuse de l'Ascension se suivent, les 8 et 9 mai. Pont de cinq jours, ou pas, en Nouvelle-Calédonie ? Services assurés, ou non ? C'est très variable ! Tour d'horizon.

On appelle ça les hasards du calendrier. En 2024, le 8-Mai correspond à un mercredi, et l'Ascension, qui est toujours marquée un jeudi, arrive dès le 9 mai. Résultat : deux jours fériés se suivent en formant ce pont inhabituel de cinq jours. Deux jours fériés au sens très différent Le 8-Mai célèbre la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945, et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

L'Ascension, elle, a une dimension religieuse. Cette fête chrétienne évoque l'élévation au ciel de Jésus après sa résurrection. Elle est célébrée le quarantième jour après Pâques, dont la date est elle-même liée au cycle lunaire. Par conséquent, si l'Ascension tombe toujours un jeudi, le jour précis varie beaucoup : le 9 mai cette année, le 18 l'an dernier et le 29 en 2025. Ni classe ni cours Élèves et enseignants ont de quoi souffler, ni classe ni cours dans le primaire et le secondaire de mercredi à dimanche.

Concernant les services de la Nouvelle-Calédonie et de l'Etat, le pont est aussi marqué vendredi 10 et samedi 11. C'est ce que dit cet arrêté: "fermeture des caisses publiques, des bureaux, des ateliers et autres chantiers".

Centre funéraire, marché de la Moselle, piscines… Vous avez des questions sur le fonctionnement des services municipaux à Nouméa, durant ce pont “de l’Ascension” ? Réponse sur le site de la mairie.

La ville de Dumbéa signale que si le pont est marqué à la médiathèque et au Big up spot, le centre aquatique de Koutio reste ouvert aux horaires habituels. Au Mont-Dore, la piscine de Boulard fonctionne ce 8 mai de 11 heures à 17 heures. Les bibliothèques et la médiathèque accueillent aussi le public. Travaillés dans plusieurs branches, dont le commerce En Calédonie, dans plusieurs branches du privé, le 8-Mai et l'Ascension ne sont pas des jours fériés chômés. Les commerces petits ou grands, hôtels et restaurants n'ont pas à baisser le rideau. Cela dit, il est possible que les horaires soient aménagés. Exemple : telle grande surface qui fermera plus tôt que d'ordinaire le 9 mai. Marqués par les agences bancaires et postales En revanche, jours fériés bel et bien chômés dans les banques. À noter que les agences ont tendance à appliquer une fermeture exceptionnelle de façon différente selon leurs jours d'ouverture habituels (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi). Plusieurs enseignes bancaires préviennent sur leur site respectif d'un fonctionnement normal le 10 mai.

Pour ce qui est de l'OPT, établissement public de la Nouvelle-Calédonie, les bureaux de poste seront fermés les mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mai. Les agences habituellement ouvertes le samedi seront elles aussi fermées. Reprise lundi 13 mai.

Également fermées tout le pont, les agences EEC. "Les bornes de paiements des agences seront ouvertes vendredi (6 heures - 18 heures) et samedi (6 heures - midi)", signale toutefois la société. Par ailleurs, "nos équipes restent joignables au 05 36 36 (appel gratuit). Réouverture lundi 13 mai aux heures habituelles." Quant à la Calédonienne des eaux, elle ouvre vendredi : "Toutes nos agences seront exceptionnellement fermées mercredi 8 mai et jeudi 9 mai fériés. Un service d'astreinte sera maintenu pour les urgences au 05 01 25 (…) Réouverture vendredi 10 mai aux horaires habituels." Les transports ne roulent pas tout à fait pareil Sur le réseau Tanéo, c'est-à-dire Nouméa et son agglomération, les cars roulent mercredi 8 et jeudi 9 mai aux mêmes horaires qu'un samedi. L'agence de Moselle est ouverte de 7 heures à 12h30 et l'agence de Koutio est fermée.

Les bus Raï, eux, circulent normalement les 8, 9 et 10 mai. Seules lignes modifiées :

-la 21 entre Canala et Koné via La Foa, dont la desserte du vendredi a été avancée à ce mardi.

-à noter aussi que la ligne 20 Poindimié-Koné-Poindimié n'est pas assurée ce mercredi. Sans oublier la santé En province Nord, fermeture jusqu'au 12 mai inclus pour les centres médico-sociaux de Kaala-Gomen, Voh, Koné, Poya, Poum, Pouébo, Ouégoa, Touho, Poindimié, Ponérihouen et Houaïlou (à lire ici).

Les dispensaires de Kouaoua, Canala et Hienghène assurent les urgences de premier recours et la permanence de soins de 9 heures 11 heures (détail là). Idem pour celui de Belep, de 9 heures à 10h30.

Les CMS de la province Iles fonctionnent en mode week-end pendant le pont, ils sont ouverts uniquement pour les urgences et les hospitalisations.

Ceux de la province Sud tournent également à la façon d'un week-end, mais sont ouverts au public samedi, de 9 heures à 11 heures.

