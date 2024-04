CORPS ELECTORAL. Deux manifestations pour un samedi de perturbations

Un "sit in" indépendantiste dès 7 heures sur la place de la Paix et une marche loyaliste dès 8 heures depuis la baie de la Moselle sont prévus ce samedi 13 avril, à Nouméa. De quoi s'attendre à des perturbations pour les Nouméens, avec un déploiement important de forces de l'ordre et de nombreuses interdictions de stationner.

Deux semaines après les dernières manifestations, contre le dégel partiel du corps électoral et pour cet élargissement, Nouméa sera encore une fois le théâtre de nouvelles mobilisations concernant l'avenir institutionnel du pays ce samedi.

Un "sit in" indépendantiste...

Les mobilisations commenceront dès 7 heures avec un "sit in" organisé par les mouvements indépendantistes de la cellule de coordination des actions de terrains (CCAT). Une manifestation statique place de la paix, en bas de la place des Cocotiers, en centre-ville de Nouméa. Un changement de méthode après des marches entre Montravel et le Mwâ Kââ en passant par la voie de dégagement ouest. La dernière, le 28 mars dernier, avait rassemblé trois à quatre mille manifestants selon la police, environ six mille selon les organisateurs.

... et une marche loyaliste

Autre manifestation, un peu plus tard, côté loyaliste à partir de 8 heures. Elle aussi au centre-ville de Nouméa, mais mobile. Une marche est prévue depuis le parking du Port-Moselle à l’initiative des groupes Les Loyalistes et Le Rassemblement. Il y a deux semaines, les partisans de l'élargissement du corps électoral avaient rassemblé trois à quatre mille personnes lors d'un "sit in" devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Mobilisation des forces de l'ordre

Conséquence de ces deux événements, une forte présence policière est attendue à Nouméa. Sans donner de chiffres, le Haut-Commissariat, dans un communiqué publié mercredi, parle d'un "dispositif conséquent de forces de sécurité et d’intervention sera déployé", et ce "afin de garantir la sécurité et l’ordre public." Selon les informations de nos confrères du Monde, deux escadrons, soit 140 gendarmes, ont été appelés en renfort pour l'occasion.

Le Haussariat met en garde également contre tout débordement. "La réaction sera immédiate (dans le cas contraires), les délinquants seront interpellés."

Interdiction de stationnement

En marge de ces manifestations, d'autres perturbations sont à prévoir. Notamment concernant le stationnement. Il sera impossible tout autour de la place des Cocotiers de la rue Jean-Jaurès, jusqu'à la rue de la Somme, et entre les Rue Gallieni et Sébastopol. L'interdiction commence dès ce vendredi soir à minuit et va durer jusqu'à samedi à 18 heures.

Interdiction de stationner autour de la place des Cocotiers à Nouméa le samedi 13 avril 2024. • ©Ville de Nouméa

Des commerces fermés

Il n'y a pas d'obligation réglementaire pour ce samedi, mais la plupart des commerces aux alentours de la place des Cocotiers vont rester fermés pour la journée. Boutiques et restaurants sont concernés.

Autres changements, les taxis ne pourront pas non plus rester rue Anatole-France, comme c'est le cas habituellement.