Coup d'envoi des soldes dans un contexte économique morose

La première période de soldes de l'année s'est ouverte ce samedi 24 février, pour un mois. L'évènement est particulièrement attendu par les commerçants dans un contexte économique délicat.

Dave Waheo-Hnasson, Cédric Michaut (avec Valentin Deleforterie) •

Un mois pour profiter d'articles à prix réduits, c'est le principe des soldes qui se sont ouvertes ce samedi 24 février. Certains avaient coché la date dans leur calendrier et n'ont pas hésité à se lever de bonne heure pour partir à l'assaut des magasins.

"On a trouvé notre bonheur avec des modèles à -50% et -30%", sourit un père de famille, en opération emplettes avec sa fille. "Pour le portefeuille, c'est un peu plus léger que d'habitude, donc ça fait du bien", poursuit-il.

Une baisse de la clientèle

Chaque premier week-end de soldes, le chiffre d'affaires des commerçants augmente en moyenne de 20%. Mais cette fois, certains redoutent de ne pas faire aussi bien que d'habitude. Les professionnels semblent d'accord sur un point : la fréquentation des clients est en baisse depuis quelques temps.

"Il y a beaucoup d'incertitudes entre ce qui se passe dans le nord et la situation politique. Tous les secteurs, tous les commerces observent une baisse de leur clientèle. Au centre-ville de Nouméa, on a 17% de cellules vacantes. Autrement dit, près d'un commerce sur cinq ne trouve pas repreneur", s'inquiète Ronan Daly, le président du syndicat des commerçants.

Dans ce contexte, les soldes permettent de générer de la trésorerie et de vider les stocks. "Ce sont des périodes toujours attendues par les commerces ainsi que par les habitants vis-à-vis de la vie chère", estime Ronan Daly.

Vers des soldes en demi-teinte ?

Les soldes seront-elles vraiment à la hauteur des espoirs placés en elles cette année ? Les rues du centre-ville de Nouméa étaient certes plus animées que d'ordinaire ce samedi, mais la fréquentation semblait déjà moindre par rapport au premier jour des soldes 2023.

"L'année dernière, on était au top du top et là on voit que c'est un peu plus calme. On a du monde qui passe dans la boutique, mais ça reste encore timide", affirmait une vendeuse dans un magasin d'habillement en fin de matinée.

Une tendance qui a largement le temps de s'inverser : les prix cassés dureront jusqu'au dimanche 24 mars. Et pour ceux qui redoutent la chaleur, n'oubliez pas que les soldes se tiennent également sur Internet.