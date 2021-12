Coupure d’électricité sur la côte Est : l’activité orageuse est en cause

La nuit dernière et ce matin, plusieurs coupures d’électricités ont eu lieu sur la côte Est de la Grande Terre. En cause, l’activité orageuse précise Enercal. Résultat, près de 3 600 clients ont connu des difficultés.

Stephanie Chenais (Alix Madec) •

Si vous habitez sur la côte Est, vous l’avez peut-être constaté la nuit dernière et ce matin, des coupures de courant sont survenues. L’activité orageuse serait en cause selon Enercal. Plusieurs transformateurs ont été touchés par la foudre, et des câbles ont été endommagés.

Résultat, près de 3 600 clients ont connu des coupures de courant sur les communes de Touho, Poindimié, Ponérihouen, ou encore Houaïlou. "Entre 9h et 11h, la majorité des foyers impactés ont pu être rétablis", précise Enercal.

Vigilance jaune orages et fortes pluies

La prudence reste de mise ce vendredi, alors que 20 communes sont placées en vigilance jaune orages et fortes pluies. Des averses orageuses peuvent se produire cet après-midi et la nuit prochaine, sur le Nord et la côte Ouest assure Météo France.