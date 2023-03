Cousinade : plus d'une centaine de descendants de la famille Bénébig réunis au parc Fayard

La grande famille Bénébig est installée en Nouvelle-Calédonie depuis 138 ans. Ce dimanche 26 mars, ses descendants se sont rencontrés au parc Fayard pour une cousinade. Leur arbre généalogique est composé de 739 personnes à ce jour.

Mirna Kilama et Carawiane Carawiane, avec Aurélien Pol •

Entourée des membres de sa famille, Chantal Bénébig se prépare à lancer le début de la cousinade, avant d'être interpellée par une grande-tante. Elles viennent de faire connaissance. "Selon moi, tu es ma petite-nièce Chantal. C'est toi l'organisatrice, tu en as eu du boulot pour tout ça. Je te félicite", souligne cette descendante de la famille Bénébig.

Chantal Bénébig, organisatrice de la cousinade, recherche ses liens de famille depuis son enfance. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ere

Une famille venue d'Australie

Ils sont une centaine à se côtoyer et à établir leurs liens de parenté ce dimanche 26 mars au parc Fayard. Tous descendent de Félix Bénébig, né en 1858, et Louise Bernard. Originaire du Pays basque français, le couple marié est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1885. Ils y ont fondé leur famille. "Cela fait 138 ans que nous sommes implantés sur le territoire. Félix et Louise ont eu 11 enfants, 39 petits-enfants et 100 arrière-petits-enfants. Au total, 739 personnes composent notre arbre généalogique", annonce Chantal Bénébig, elle-même arrière-arrière-petite-fille de Félix et Louise.

Pour l'occasion, des membres de la famille sont descendus de Brousse. Et d'autres viennent de loin, comme Martine Bénébig-Naive et son mari Manfred, résidents en Australie depuis une cinquantaine d'années. Ils ont préparé leur voyage depuis plusieurs mois. "Je suis issue de la branche d'Adolphe, un des fils de Félix et Louise. Aujourd'hui je me sens en famille, alors qu'en Australie je n'ai pas de famille à part mon mari et ma fille. Quand je reviens ici et que je ressens toute cette chaleur, c'est merveilleux", sourit Martine, émue.

Martine est arrivée d'Australie pour participer à la cousinade. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ere

"C'est cool de savoir d'où l'on vient"

Pour la plus jeune génération des Bénébig, le bonheur est aussi partagé. Autour d'anciennes photos, Léa Laï Van découvre des liens de parentés avec des collègues de travail. "Je viens d'apprendre que leurs copines descendent des Bénébig comme moi. On se voit souvent sans savoir que l'on est de la même famille. C'est cool de savoir d'où l'on vient", souffle la jeune femme.

Cette journée de rencontre est un succès. Cet évènement a été rendu possible grâce à l'implication de Chantal Bénébig, organisatrice de la cousinade. Elle effectue des recherche sur ses liens de famille depuis des dizaines d'années. "Dès mon plus jeune âge, je me suis toujours posée des questions sur mes origines car en majorité les Bénébig ont la peau blanche et moi je suis plutôt colorée. J'ai découvert que ma grand-mère paternelle était africaine et que ma maman avait du sang indien. Tout est parti de là", raconte Chantal Bénébig.

Léa Laï Van fait partie de la dernière génération de la famille Bénébig. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ere

Auguste Bénébig, héros de la France libre

Cette grande famille a également d'illustres aïeux comme Auguste Bénébig, héros de la France libre lors de la Seconde Guerre mondiale, décédé en 1975. Un patrouilleur de la Marine nationale à son nom est attendu à la base Chaleix, à Nouméa, le 3 avril.