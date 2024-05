Crise en Nouvelle-Calédonie : 1800 passagers transportés et 200 tonnes de frêt sont arrivés avec l'armée de l'air depuis le 15 mai

Partager :

L'armée de l'Air a transporté environ 1800 passagers, en majorité des forces de sécurité intérieure et des militaires, ainsi que 200 tonnes de fret entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, depuis le 15 mai. "Une manoeuvre logistique et aérienne exceptionnelle", selon un général.

Depuis le début des émeutes, l'armée de l'Air a réalisé 24 rotations en 12 jours pour transporter des renforts mais aussi des médicaments, des véhicules et des vivres pour la population, entre l'Hexagone et la Nouvelle-Calédonie. Cela représente 1800 passagers, en majorité des forces de sécurité intérieure et des militaires, ainsi que 200 tonnes de fret. "C'est une manœuvre logistique et aérienne exceptionnelle", a déclaré le général Guillaume Thomas, commandant la brigade aérienne des opérations, en raison du "préavis" très court, de "la nécessité de se projeter très loin, très vite, dans des conditions inhabituelles". "Un pont aérien avec une allonge aussi importante" Le général n'a pas précisé le nombre de civils évacués. " Il a fallu se projeter à 19 000 km du territoire métropolitain, c'est la première fois qu'on fait un pont aérien sur une allonge aussi importante", a expliqué Guillaume Thomas au cours d'un point presse. Sur place, les militaires ont aussi eu pour mission de ravitailler la population calédonienne.

