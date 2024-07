Crise en Nouvelle-Calédonie : Air Calédonie va licencier un tiers de ses effectifs

La compagnie aérienne locale Air Calédonie annonce ce mercredi 17 juin la mise en place d’un plan social. Avec le licenciement d'un tiers de ses effectifs. Ses responsables demandent également une aide exceptionnelle d’urgence, de la part des collectivités.

Air Calédonie dans l’impasse. Depuis le début de la crise en Nouvelle-Calédonie, le 13 mai dernier, la compagnie a vu son trafic s’effondrer. “Elle transporte actuellement 70% de passagers en moins, qu’avant le début des évènements”, précisent ses responsables. Conséquence : des mesures d’urgence et de sauvegarde de la trésorerie sont mises en place.

Chômage partiel et plan social

“Les premières mesures que l’on a prises, c’était tout d’abord de mettre une grande partie de notre personnel au chômage partiel. On compte un peu plus de 270 personnes concernées, sur les 350 que compte la compagnie”, détaille Daniel Hombouy, directeur général d’Air Calédonie. D’autres mesures sont engagées, notamment le licenciement d'un tiers des effectifs. “J’ai réuni la semaine dernière le comité d’entreprise pour leur annoncer ce qui est un plan social”, poursuit le directeur général de la compagnie.

Les responsables d’Air Calédonie sollicitent également une aide exceptionnelle d’urgence de la part des collectivités, actionnaires de la compagnie. Une enveloppe de 600 millions de francs CFP, est demandée au gouvernement. “Nous avons une échéance à très court terme, où l’on risque la cessation de paiement”, assure Daniel Hombouy. Avec un chiffre d’affaires total de 4,5 milliards de francs CFP en 2023, la compagnie tablait sur un budget 2024 de 4,9 milliards de francs, réestimé à 3,2 milliards de francs CFP.

Rapprochements avec Aircalin et location d'ATR

À moyen terme, la compagnie souhaite continuer à travailler avec Aircalin. “On travaille déjà avec eux, puisque depuis un an et demi on a mis en place un code-share. Il est possible d’acheter des billets Air Calédonie sur le réseau Aircalin. D’un point de vue commercial, on travaille encore sur des rapprochements opérationnels beaucoup plus importants”, explique le directeur général de la compagnie, qui n’omet pas une fusion des deux compagnies aériennes locales, “si l’actionnaire le décide”.

Et face à l’effondrement du trafic aérien domestique, la compagnie souhaite mettre en location l’un de ses quatre ATR. “Aujourd’hui, avec la baisse de trafic estimée, 330 000 passagers en 2025, deux avions suffiront. Donc on pense et on a déjà fait des propositions pour louer l’un de nos avions pendant plusieurs mois ou peut-être une année”, à une autre compagnie aérienne.

Pour l’heure, aucune fermeture de ligne n'est envisagée, mais les responsables de la compagnie souhaitent développer à termes les rotations vers Port-Vila, au Vanuatu. “On l’a déjà fait avec Aircalin et on voudrait s’inscrire dans la durée sur cette desserte”, déclare Daniel Hombouy.