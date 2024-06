Crise en Nouvelle-Calédonie : Aircal reprend ses vols mercredi avec une rotation par jour et par île

Air Caledonie reprend ses vols ce mercredi. Pas de vols prioritaires prévus mais une rotation par jour et par île pour les premiers jours de démarrage. Soit 4 allers-retours par jours. Un formulaire en ligne est à remplir pour les demandes de voyage urgentes.

Une reprise progressive des vols d'Air Calédonie pour les îles est prévue mercredi 5 juin. Il n'y aura pas de rotation prioritaire. "Il s'agit d'une reprise progressive car il faut reprendre nos marques au niveau de l'aéroport de Magenta et des aéroports des îles et puis, nous voulons nous assurer que les mesures de sécurité seront bien au rendez-vous pour les passagers", explique Marion Gentelet, la directrice commerciale d'Aircal. Quatre allers-retours sont prévus par jour, soit une rotation par île.

Formulaire en ligne

Tous les vols mis en place à partir du 5 juin sont de nouvelle rotation. Conséquences : les personnes qui avaient des vols prévus pour les prochains jours ont vu leurs billets annulés. Ces derniers ont reçu un formulaire à remplir pour se réinscrire sur les vols. "On demande aux personnes qui souhaitent voyager d'urgence dans les prochains jours de remplir le formulaire en ligne. On a déjà plus de 500 demandes. Toutes les personnes qui, depuis trois semaines, sont sur des vols annulés sont prioritaires", assure Marion Gentelet.

Bureau à Magenta

Des bureaux temporaires d'Aircal ont été installés à l'aéroport de Magenta, à Nouméa, avec une équipe d'une dizaine de personnes pour répondre aux demandes. À partir de mardi, ils seront en mesure de recevoir des appels mais le formulaire en ligne est à privilégier. "On demande aux personnes qui n'ont pas d'urgence d'attendre" continue la directrice commerciale. En fonction de l'évolution de la situation, Aircal rajoutera des rotations supplémentaires "au fur et à mesure".