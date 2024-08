Crise en Nouvelle-Calédonie. Après les vacances d’août, comment s’annonce la reprise des cours pour les élèves du secondaire ?

Trois mois après les émeutes et les exactions commises sur plusieurs établissements scolaires, la rentrée s’avère un peu particulière lundi 17 août. Certains élèves devront déménager, d’autres trouver une solution pour leur transport. Quant aux plus isolés, ils bénéficieront d’une continuité pédagogique sur papier ou sur Internet.

C’est une rentrée pas tout à fait comme les autres qui attend les élèves des collèges et lycées. C’est le cas pour les élèves du lycée Petro Attito, à Nouméa, qui est l'établissement le plus touché depuis le début de ces émeutes.

Entièrement saccagé, le lycée voit 70 % de ses 780 élèves redirigés vers Jules Garnier, Escoffier et Do Kamo, à Nouméa, mais aussi Jean XIII, à Païta, à partir du 26 août. Les 30 % d’élèves restants seront accueillis a l’école Mauricette-Devambez, à Rivière Salée, à Nouméa. La réouverture du lycée pourrait se faire en 2026. Le budget des travaux est estimé à environ 1 milliard de francs.

Des dispositifs pour les lycéens du Mont-Dore

Globalement, la situation devrait être relativement normale pour cette petite rentrée, à l’exception de certains gros points noirs. Les quarante-quatre établissements du secondaire public et les internats seront ouverts.

Début août, avant les vacances, la fréquentation avait déjà atteint 85 % pour les collèges et 77 % pour les lycées. La difficulté reste le lycée du Mont-Dore : deux cents élèves sur un total de huit cents sont encore bloqués. Les dispositifs d’accompagnement pédagogique pour les élèves vont être renforcés et des salles communales seront ouvertes au Mont-Dore et à Plum. Une navette maritime réservée aux scolaires devrait débuter la semaine du 26 août. L’internat ouvrira à partir de mardi 20 août.

Retour des collégiens à Tuband

Concernant les transports, les réunions se multiplient avec le Syndicat mixte du transport urbain, mais pour l’instant, pas de perspectives de reprise du réseau Tanéo.

Quant aux 400 élèves du collège de Tuband, ils pourront réintégrer leur établissement dès mardi 20 août.

Mauvaise nouvelle enfin : tous les internats de la Ddec, l’enseignement catholique, resteront fermés sans date de reprise, à ce jour. Fermeture également du collège de Thio, en raison des dernières violences survenues dans la commune.