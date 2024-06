Crise en Nouvelle-Calédonie : ces élèves qui quittent l'agglomération pour finir l'année scolaire au calme

C'est une des conséquences de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie. Certains parents font le choix de ne plus scolariser leurs enfants dans l'agglomération. Des jeunes qui prennent la direction des îles parfois et qui doivent découvrir un tout nouvel environnement.

Quitter son école, voire sa commune, pour découvrir un tout nouveau quotidien. Une étape parfois un peu difficile à franchir.

À Lifou, avec la reprise des cours, certains établissements scolaires ont reçu de nouveaux élèves en provenance de la Grande terre. C'est le cas au collège d’ Havila, huit élèves au total sont inscrits pour la rentrée.

Peut-être jusqu'à la fin de l'année

Parmi eux, le jeune Gope 11 ans, qui vient du collège de Koutio, à Dumbéa. Sa maman a souhaité le scolariser à Lifou pour l’éloigner des tensions de la Grande terre. C’est sa grand-mère qui l’a accueilli à Drehu. Malgré ce repère familial, il n'est pas facile pour le jeune garçon d’intégrer une nouvelle classe après ce qu’il a vécu. "J'étais au collège de Koutio, et vu qu'il y avait les bombardements, je suis venu avec ma mémé. Ma maman a dit que peut-être j'allais rester toute l'année." Quand on lui demande comment il vit cette situation, il répond d'une petite voix. "J'ai un peu honte et je suis triste parce que mon ancienne école est là-bas."

Un atelier d'expression pour se découvrir

Très à l’écoute, les professeurs ont tout fait pour l’accueillir et lui ont réservé un espace de dialogue. "Je me suis portée volontaire pour accueillir ce nouvel élève, en classe de 6e, explique sa nouvelle professeure principale. Pour moi c'était important d'accueillir ces élèves qui ont peut-être vécu des situations difficiles sur la Grande terre.

Cette enseignante a bien conscience qu'il peut y avoir des appréhensions. "Je voulais qu'il soit accueilli dans les meilleures conditions. On a profité d'un atelier d'expression pour se découvrir un petit peu et ça m'a permis de discuter avec lui."

Des inscriptions jusqu'à la fin de l'année

Une tendance qui se confirme dans les écoles des Loyauté si l'on en croit le communiqué publié par la province des Îles ce vendredi 21 juin. "Les nouvelles inscriptions en provenance notamment de la province Sud se font auprès de chaque directeur de secteur. Elles sont accordées à la condition d’une inscription jusqu’à la fin de l’année et sur présentation d’un certificat de radiation de l’école d’origine. Les demandes d’inscription temporaire ne sont pas acceptées."

Un reportage complet à découvrir dans le journal télévisé ce vendredi soir.