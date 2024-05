Crise en Nouvelle-Calédonie : difficile approvisionnement en farine pour les boulangers

Les boulangeries calédoniennes rencontrent des difficultés d’approvisionnement en farine, auprès de leurs fournisseurs. Certaines restent fermées, à cause du manque de produits. Elles ne sont pas ravitaillées. D’autres boulangers arrivent à se déplacer, pour aller chercher leurs stocks.

Difficile de mettre la main sur une baguette de pain, depuis le début de la crise en Nouvelle-Calédonie. Pour cela, il faut s'armer de patience et attendre de longues minutes, devant les boulangeries encore ouvertes. Ouvertes, mais pour combien de temps ? Puisque la farine vient à manquer.

"On ne pourra pas satisfaire les besoins de la population"

Les livraisons de la matière première ne se font plus depuis quelques jours. Des difficultés d'approvisionnement pour les boulangers, auprès des trois fournisseurs de farine présents sur le territoire.

L’une des boulangeries de Nouméa écoule ce mardi matin ses dernières 500 baguettes de pain. Ensuite, elle devra fermer car elle n’a plus de farine. "Il n'y en aura pas pour tout le monde. On ne pourra pas satisfaire les besoins de la population", révèle le gérant de la boulangerie. "Ça devient grave, parce qu'on ne sait pas quand on pourra être ravitaillés. On a épuisé nos stocks. On lance un appel aux autorités, pour qu'elles puissent faire quelque chose, pour qu'on ait de la farine".

"On va la chercher directement à Saint-Vincent"

D’autres boulangeries arrivent, elles, encore à se fournir en farine, par leurs propres moyens. Et mettent en avant un produit : la baguette blanche. "Pour avoir de la farine, on va la chercher directement aux Moulins à Saint-Vincent, à La Tamoa. On a multiplié par cinq ou six la production", indique Mike Yo, employé d'une autre boulangerie à Nouméa.

Et l'heure n'est plus à la diversification des produits. "Pour l'instant, on est basés sur la baguette blanche. On a arrêté tous les autres produits. On est très pris par cette baguette et les viennoiseries." Le boulanger l'assure, "c'est ce que les gens consomment le plus".