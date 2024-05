Crise en Nouvelle-Calédonie : en tournée dans les quartiers, Guy Raguin réchauffe les coeurs

Depuis quelques jours, Guy Raguin a ressorti humour et tours de magie. Pour apporter un peu de gaité dans la morosité ambiante, l’artiste a décidé de remettre à profit l’un de ses plus grands talents : faire rire les petits et les grands. Depuis quelques jours, il donne des spectacles dans les quartiers de Nouméa et de l’agglomération.

De la Vallée-des-colons à Logicoop, en passant par la Vallée-du-tir ou Ouémo, peu importe le quartier, lorsqu'il passe, les rires des enfants et spectateurs résonnent, non loin parfois, des barrages et multiples déchets brûlés.

Dans la morosité de la crise en Nouvelle-Calédonie, Guy Raguin est un rayon de soleil. "Moi, je suis là pour les enfants. Je veux voir devant moi des rires d'enfants. Leur mettre des paillettes [plein les yeux] et une petite bulle d'oxygène, dans cet air irrespirable", explique l'artiste.

"Je suis accueilli dans tous les quartiers"

Depuis plusieurs jours, Guy Raguin organise des spectacles de magie et de ventriloquie dans tous les quartiers de Nouméa et de son agglomération. "Je le faisais dans mon quartier et puis j'ai décidé de le faire dans plein d'autres quartiers. Même ceux qui sont en peine et qui sont au coeur de ce qu'il se passe. Parce que je le fais pour les enfants", assure le magicien. "Je suis accueilli dans tous les quartiers et ça me fait plaisir".

Un artiste généreux, devant un public jeune ou moins jeune, rapidement conquis. "J'ai bien aimé quand ils ont chanté, c'était rigolo. Il a aussi sorti une marionnette", se réjouit une jeune spectatrice.

Des représentations d'une heure qui réchauffent le coeur des spectateurs, mais aussi, de l'artiste intergénérationnel. "Les rires viennent des petits et des grands, ça n'a pas de mots, ça n'a pas de prix", révèle Guy Raguin.

Le reportage en immersion, d'Anne-Claire Lévêque :