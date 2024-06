Crise en Nouvelle-Calédonie : la distribution du courrier reprend avec des ajustements

Plusieurs agences de l'OPT ont subi des dégradations en Nouvelle-Calédonie, et cela a eu des conséquences sur 10 000 clients de boîtes postales.

On a d'abord fait un test pour savoir si nos facteurs étaient en sécurité.

Les agences de Logicooop, Magenta et Rivière-Salée ont été incendiées, plusieurs autres vandalisées, à savoir : N'géa, Dumbéa nord, Koutio et Plum.

Entre 70 et 80 % de la distribution en boîte aux lettres reprend, à Nouméa. Une reprise sous conditions, notamment celle de la sécurité des agents en charge de déposer les plis. Ces agents avaient été réaffectés, faute d'activité sur site, dans l'attente de cette reprise.

Les boîtes postales des agences détériorées ont été réaffectées sur de nouveaux sites. Un travail de tri qui a dû être adapté, pour permettre la continuité de ce service. Les clients doivent se présenter en guichet, dans d'autres agences, avec une pièce d'identité pour récupérer leur courrier.

Pour les quartiers de Rivière-Salée, Vallée des Colons et Magenta, les clients doivent se rendre à l'agence principale de l'OPT du centre-ville de Nouméa. Pour les habitants de Ducos Logicoop, l'agence de Ducos centre est le lieu de traitement du courrier indiqué aujourd'hui. Les services de l'agence de N'Géa sont basculés sur l'agence de Nouméa sud.

Sur Païta, Mont-Dore et Dumbéa, quand on a du courrier urgent, on essaie de contacter les clients dont les boîtes sont détruites.