Crise en Nouvelle-Calédonie. Le foyer de vie La Séviane lance un appel aux éducateurs spécialisés

Dans le contexte actuel de crise qui touche l'ensemble du pays, la commune du Mont-Dore est particulièrement impactée. Le foyer de vie "La Séviane" situé sur la route de la Corniche compte 19 résidants en situation de handicap. La structure n'aura plus d'éducateurs spécialisés dans quelques jours.

Forte d'une population de 27 620 habitants ( ISEE 2019), la commune du Mont-Dore est coupée en deux depuis plus de 7 semaines. La pointe Sud de la Grande Terre recense 14 000 habitants (les résidents du Mont Dore Sud et de Yaté). La zone est totalement isolée du reste des centres urbains. Vues les difficultés pour s'approvisionner en carburant, en denrées alimentaires ou en médicaments, certaines professions ont de plus en plus de mal à maintenir leurs activités.

En manque d'éducateurs spécialisés

Situé sur la route de la corniche au Mont-Dore Sud, le foyer de vie "La Séviane" compte 19 résidents en situation de handicap. Quinze personnes travaillent au sein de la structure. Les pensionnaires sont encadrés par trois éducateurs spécialisés.

Mais depuis quelques jours, le foyer n'a plus qu'une seule éducatrice et malheureusement, elle va quitter son poste dans quelques jours.

Sur la route, on nous empêche de circuler, sur les navettes, il y a des horaires ... Des circonstances qui font que cela compliquent les choses. Et c'est pour cela que les éducateurs vont s'en aller. Magali Maire, cheffe de service du foyer de vie "La Séviane"

La cheffe de service du foyer regrette qu'il n'y ait pas de formation locale d'éducateur spécialisé. Et de noter que cette profession devient une denrée rare. Magali Maire espère que ces formations verront le jour. En attendant, elle confesse que les mois à venir seront problématiques. Afin de pallier ce déficit de personnel, des offres d'emploi pour éducateur spécialisé vont être publiées dans les prochaines semaines.

Un appel aux professionnels

Le foyer "la Séviane" prend en charge quotidiennement des adultes en situation de handicap intellectuel, mental ou psychique. Et sans éducateur spécialisé, la structure devra, tout de même, continuer à fonctionner.