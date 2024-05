Crise en Nouvelle-Calédonie : le gouvernement organise des vols de rapatriement vers Ouvéa et l'île des Pins

Partager :

Après Lifou et Maré, c'est pour desservir Ouvéa et l'île des Pins que le gouvernement calédonien a réquisitionné la compagnie aérienne domestique. Dessertes prévue vendredi après-midi pour l'une et samedi pour l'autre.

Par la mer ou par les airs, il faut évacuer. Dans la continuité des vols organisés sur Lifou et sur Maré, le gouvernement calédonien met en place une opération de rapatriement vers Ouvéa et l’île des Pins, en lien avec Aircal. Avec une priorité donnée aux évacuations sanitaires, aux cas médicaux et aux personnels dits essentiels. Les deux rotations Avec Ouvéa, ce vendredi 31 mai : départ de Nouméa à 12h40, arrivée prévue à 13h20. Départ d'Ouvéa à 13h50, arrivée prévue à Magenta, à 14h30.

Avec l'île des Pins, ce samedi 1er juin: départ de Nouméa à 12h40, arrivée prévue à 13h10. Départ de l'île des Pins à 13h40, arrivée prévue à Magenta, à 14h10. Informations pratiques Le point de dépose pour les passagers devant embarquer au départ est situé à l’aéroclub de Nouméa, à la deuxième plage de Magenta. Pour les retours sur Nouméa, l’arrivée se fera normalement à l’aérodrome.

Un seul bagage par personne, de douze kilos maximum.

Il faudra présenter sa pièce d’identité ou son passeport. Comment se faire recenser sur les listes Voici les contacts nécessaires pour se faire inscrire sur les listes de rapatriement, via Air Calédonie. Dans le sens Nouméa / îles Loyauté : Marie-Rose Waïa, mr-waia@loyalty.nc ; Christophe Wamo, c-wamo@loyalty.nc

Dans le sens îles Loyauté / Nouméa : se rapprocher de la mairie de son île.

Pour l’île des Pins : Yannick Vakié, 73 00 16.

