Crise en Nouvelle-Calédonie : le haut-commissaire assouplit les restrictions sur la vente d’alcool et prolonge le couvre-feu

Le communiqué habituel du vendredi, en Nouvelle-Calédonie, annonce que le haut-commissaire prolonge les mesures restrictives qui sont en place, comme le couvre-feu et l'interdiction de se rassembler dans le Grand Nouméa. En ce qui concerne l'alcool, il va être possible d'acheter jusqu'à quatre litres de bière à partir de lundi, et sur un créneau horaire un peu plus long.

À compter de la semaine prochaine, les Calédoniens vont pouvoir acheter davantage d’alcool et ils auront plus de temps pour le faire. Le haut-commissaire, Louis Le Franc, a en effet adapté les restrictions en la matière. Les horaires s'allongent Selon le communiqué émis ce vendredi matin par les services de l’Etat, la "vente de boissons alcooliques ou fermentées" est autorisée dans les magasins de proximité, les grandes surfaces et chez les cavistes : de 8 heures à 18 heures, du lundi au jeudi (c'était de 9 heures à 17 heures, jusque-là) ;

de 8 heures à midi le vendredi (c'était de 9 heures à midi). La quantité de bière augmente La quantité achetée peut atteindre quatre litres pour la bière ou le cidre (les boissons avec moins de 9° degrés d'alcool). Soit un pack de douze cannettes. Jusqu'à présent, c'était pas plus de deux litres en-dessous de 22°.

Désormais, une différence est marquée entre la bière et le vin, puisque la quantité autorisée n'est plus la même entre ces deux genres de breuvage : on reste sur deux litres d'alcool quand le degré est compris entre 9 et 22 (le vin, donc).

Au-delà (whisky, rhum, gin, vodka, etc), c'est toujours un litre maximum. Pour le reste… La vente et la consommation d'alcool sont interdites sur la voie publique.

La vente d'alcool à consommer sur place dans un débit de boisson de première, deuxième et quatrième classes est autorisée, si c'est immédiat.

La vente d'alcool avec livraison demeure prohibée (sauf s'il s'agit de ravitailler les débits de boisson). Couvre-feu, armes, rassemblements Autres mesures prolongées, une fois encore, et jusqu'au lundi 7 octobre : le couvre-feu, qui va continuer à être en vigueur de 22 heures à 5 heures du matin.

le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu ainsi que de munitions.

la vente au détail et le transport de carburant, produit, combustible ou corrosif, dans un récipient comme un jerrican ou un bidon.

les rassemblements, défilés et cortèges dans les quatre villes de l'agglomération nouméenne, sauf pour les marchés habituels et les manifestations sportives.

