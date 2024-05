Crise en Nouvelle-Calédonie : les rapatriements de personnes bloquées à Wallis et Futuna ont commencé

Une rotation entre la Nouvelle-Calédonie et l'aéroport de Hihifo a permis à 116 personnes bloquées à Wallis et Futuna de rejoindre le Caillou, ou une autre destination via des correspondances à Fidji. Un autre vol de ce type est prévu samedi.

Wallis et Futuna la 1ère, avec Françoise Tromeur •

Il y a les Wallisiens et Futuniens qui cherchaient à rejoindre leur fenua. Il y a aussi les personnes que la crise calédonienne a laissées sans transport aérien à Wallis et Futuna. Mercredi 29 mai, l'avion qui venait de ramener une partie des premiers à l'aéroport de Hihifo a embarqué 116 passagers bloqués là-bas, depuis le 14 mai. Les voyageurs qui ont pris l'Airbus de la compagnie Aircalin avaient pour destination la Calédonie, ou d'autres destinations (Hexagone, Tahiti) via une escale à Fidji.

C’est vraiment un plaisir de retourner chez moi. Même avec la situation actuelle en Calédonie . Ma famille vaut plus. Je suis quand même triste de quitter ma petite famille sur Wallis, mais contente de retrouver ma petite famille sur Nouméa. Sofia, évacuée de Wallis vers la Calédonie

On avait hâte de retrouver notre famille. Après, on est inquiets de ce qu’on va retrouver en Calédonie et on est tristes de quitter la tranquillité de Wallis. Richard, évacué de Wallis vers la Calédonie

"Ce n'était pas gagné"

Le départ de Wallis et Futuna a parfois été précipité. Lafaele a appris la (bonne) nouvelle la veille au soir. Dans le cas de Togaikamui, c'était mardi en début d'après-midi. "Ce n’était pas gagné mais à force d’espérance et d’acharnement, on a quand même réussi à trouver une place." Une autre évacuation aérienne de ce type est programmée : arrivée de l'appareil depuis la Calédonie ce vendredi, pour un départ de Wallis prévu samedi.

Le reportage de Lotana Moefana et Olivia Garrett Alaïs, diffusé mercredi au journal télévisé de Wallis et Futuna la 1ère