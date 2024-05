Les premiers wallisiens et futuniens rapatriés de Nouvelle-Calédonie : un "gros" soulagement pour les étudiants et les parents

Les premiers 125 wallisiens et futuniens ont été rapatriés ce mardi 28 mai de Nouvelle-Calédonie, essentiellement des étudiants. Une demande de rapatriement faite par les parents depuis le début des émeutes. Le vol de rapatriement a été opéré par l'airbus de la compagnie Aircalin, un gros soulagement pour la famille, surtout pour les parents.

Gros soulagement pour les familles lorsque l'airbus d'Aircalin s'est posé sur le tarmac de Hihifo vers 18h50 ce mardi 28 mai. A son bord, les 125 premiers passagers rapatriés de la Nouvelle-Calédonie, la plupart, des étudiants.

Lotana Moefana était en direct de l'aéroport de Hihifo.

Grand bonheur pour les étudiants de retrouver leur île et surtout leurs familles après les deux semaines qu'ils ont vécues.

Je suis très heureuse de revenir sur mon île, j'étais en Nouvelle-Calédonie dans un quartier très calme, donc je n'avais pas de problèmes avec les émeutes, mais ça fait quand même du bien de revenir ici, je suis soulagée Hortensia Brial, étudiante

Soulagés et heureux d'arriver enfin sur leur fenua, surtout qu'il leur a fallu plusieurs heures d'attente avant de prendre l'avion à la Tontouta.

Ce fut extrêmement long et périlleux, de nombreuses heures d'attente, la fatigue est dans son prime (sourire). Mais je suis soulagée, je suis chez moi. Enfin chez moi Helena Vaisala, étudiante

Même s'ils ont bien commencé l'année scolaire, beaucoup de jeunes ne comptent plus retourner au vu de la situation sur le Caillou. D'autres par contre, pensent à terminer leur année.

Je pense retourner en Nouvelle-Calédonie, je dois terminer més études et je compte quand même finir mon semestre Hortensia Brial

Je pense que ce sera difficile parce que quand on vient sur le fenua, on a envie de rester plus longtemps. Mais je pense que si on a les bonnes convictions, on pourra facilement retourner en Nouvelle-Calédonie pour continuer Jacques Sione, étudiant

La demande de rapatriement des étudiants du fenua en Nouvelle-Calédonie a été faite par les parents dès le début des émeutes. Aujourd'hui, les parents des enfants qui sont rentrés sont enfin soulagés.

C'est un grand soulagement ! Je sais ma fille était en sécurité, là où elle était, mais c'est bien aussi qu'elle soit avec moi. Je rends grâce au seigneur et je remercie toutes les instances qui ont contribué à ce rapatriement Filo Brial, maman

Soulagement à l'arrivée, et soulagement également au départ. L'avion est reparti de Wallis ce mercredi 29 mai, avec à bord 116 passagers à desination de la Nouvelle-Calédonie et de la France via les îles Fidji.