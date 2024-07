Crise en Nouvelle-Calédonie : "Nous sommes condamnés à l’union!" affirme Patrice Godin, membre du "collectif pays pour le dialogue"

L'anthropologue Patrice Godin était l’invité du JT du dimanche 14 juillet. Il y a un mois, il a participé avec d'autres personnalités publiques à la création et à la présentation du "collectif pays pour le dialogue". Leur démarche est apolitique. Leur but : aller à la rencontre des Calédoniens pour renouer le dialogue à l’échelle de la société.

Le 19 juin dernier, des personnalités de la société civile de la Nouvelle-Calédonie se sont réunies en collectif pour promouvoir un retour à la paix par le dialogue. Les entraves rencontrées sur les routes ne leur permettent pas de se rendre en province Nord. Depuis un mois, l'essentiel de leurs rencontres s'effectue sur les communes du Grand Nouméa.

De citoyens à citoyens

Volonté de faire société

Les membres du collectif ont rencontré des habitants de quartier, des personnes sur les barrages, de toutes les communautés, de toutes les opinions, pour essayer de récolter les doléances, les colères, les souffrances.

"Pour le moment, notre action s’est cantonnée au Grand Nouméa." Ces rencontres ne sont pas médiatisées pour avoir une parole libre. "Le sentiment que nous avons sur le terrain, dans la rencontre avec les acteurs, est qu’il y a une volonté de dialogue et que l’idée de faire société ensemble n’est pas une idée abandonnée. Et le but du collectif, que nous avons constitué au lendemain du 13 mai, c’est aider à faire advenir ce dialogue."

Retrouver le chemin du dialogue

Comment retrouver le chemin du dialogue ? Selon l'anthropologue : "C’est aux politiques de le trouver. Il y aura un débat politique. Il n’est pas de leur ressort. En revanche, l’ensemble des membres du collectif feront tout leur possible pour que la société civile puisse avoir son mot à dire : des patrons, des syndicats, des employés, des consommateurs, que tout le monde ait voix au chapitre."

Un sentiment d’injustice, une jeunesse mal comprise

Les membres du collectif ont eu l'occasion d'entendre des jeunes."Une jeunesse de plus en plus urbanisée. C’est d’ailleurs un des volets sur lesquels nous serons amenés à réfléchir beaucoup dans les mois à venir. On s’aperçoit qu’une grande partie de la jeunesse kanak et océanienne, en général, est urbanisée. Elle a donc des repères et des références, des attentes qui ne sont pas celles de ses aînés : de ses pères et de ses grands-pères."

Selon l'anthropologue, "il est important de poser ces problèmes sur la table et de ne pas les esquiver. Il faut se donner les moyens d’une réflexion collective autour de l’ensemble des problèmes qui ont été mal traités ou ignorés."

Les législatives 2024

L’entrée d’Emmanuel Tjibaou en politique

Patrice Godin a côtoyé et a travaillé avec le défunt leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou. A l’issue des législatives de juillet dernier, Emmanuel Tjibaou a été élu. Un second indépendantiste depuis Rock Pidjot élu entre 1964 et 1986. Une élection historique puisque pour la première fois, siègent au parlement un sénateur et un député de l’Union calédonienne.

"Pour ceux qui connaissent Emmanuel Tjibaou, c’est avant tout un chercheur et un acteur culturel. Il s’est engagé pour porter une parole politique qui soit en adéquation avec la vision de la culture, de la place de la culture et avec sa vision d’indépendantiste, vision héritée de celle de son père."

La légitimité des urnes

L'anthropologue reste confiant, "lorsque vous avez des personnes qui affirment être pour le dialogue, c’est la pratique qui va nous dire dans les mois qui viennent, quel est le rôle que les députés joueront dans la reprise du dialogue. Les porteurs de drapeau affirment leurs convictions mais en disant qu’on n'est pas dans la radicalité. C’est ce qu’ont montré les élections législatives."

"Chacun est sur des positions assez claires. On va voir s’ils sont capables de discuter, de faire évoluer la situation en Nouvelle-Calédonie par rapport aux appareils politiques dans lesquels ils s’inscrivent, s’ils arrivent à faire entendre la voix de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Une chose est sûre : ils sont élus. Personne ne peut contester leur légitimité."

La société plurielle calédonienne est-elle en danger ?

Elle a toujours été mise en danger. Déjà, dans les années 60, la Nouvelle-Calédonie a hérité d’une sorte de volonté de vivre ensemble qui a été marquée par la première Union calédonienne après la Seconde Guerre mondiale. Et ce vivre ensemble a été remis en cause en 1963 avec les lois Jacquinot et Billote en 1969, avec la reprise en main du pouvoir en Nouvelle-Calédonie par l’État.

Au fil des rencontres, ces dernières semaines, l'anthropologue a le sentiment que, "malgré ce qui se passe en ce moment, malgré les difficultés qui s’annoncent, malgré ce que l’on peut prendre comme des échecs du passé, sans doute les occasions ratées, cette société a envie, justement de faire société. Nous sommes condamnés à l’union."